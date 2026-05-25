Οι 11 βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου - Επανεκλέγεται ο Κουλίας, εξασφάλισαν έδρα οι Γιώργος Λυσανδρίδης και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη

Στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 1 έδρα, η Άμεση Δημοκρατία 1 έδρα και το ΑΛΜΑ 1 έδρα.

Στον ΔΗΣΥ εκλέγονται οι Γιώργος Κάρουλλας (9.540), Νίκος Γεωργίου (7.723), και Γιώργος Λυσανδρίδης (6.827).

Στο ΑΚΕΛ εκλέγονται οι Νίκος Κέττηρος (11.510), Γιώργος Κουκουμάς (9.292) και Γιαννάκης Γαβριήλ (4.120).

Στο ΕΛΑΜ εκλέγονται βουλευτές οι Λίνος Παναγιώτης (7.003) και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου (4.869).

Στο ΔΗΚΟ την έδρα εξασφαλίζει ο Ζαχαρίας Κουλίας (2.700)

Στην Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται η Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη (1.657) και στο ΑΛΜΑ η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου (511).