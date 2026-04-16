Ποια είναι η σωστή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα - Πότε κινδυνεύουν με πρόστιμο οι οδηγοί

Στην Ελλάδα, όπου έως τώρα τουλάχιστον ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιφρονούνταν καθημερινά από μεγάλη μερίδα των οδηγών, μια συνήθης πρακτική ήταν η μη τήρηση της ενδεδειγμένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, είτε γιατί θεωρούμε ότι το αυτοκίνητό μας θα «κοκαλώσει» μόλις του το ζητήσουμε, είτε γιατί εκείνη την ώρα δεν εστιάζουμε την προσοχή μας στον δρόμο και δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που διατρέχουμε.

Διασφαλίζοντας μάλιστα τη σωστή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, οι οδηγοί όχι μόνο επωφελούνται της έγκαιρης αντίδρασης σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά επίσης αποκομίζουν και πιο ξεκούραστη οδήγηση με αφορμή τον μεγαλύτερο χρόνο που έχει ο εγκέφαλος να επεξεργαστεί τα δεδομένα που λαμβάνει από τον δρόμο και την ροή της κίνησης.

Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε στις σχολές οδήγησης, η σωστή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα μετριέται σε χρόνο και αυτός είναι τα 2 και πλέον δευτερόλεπτα. Εάν για παράδειγμα κινούμαστε στον αυτοκινητόδρομο με 100 χλμ./ώρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνη την στιγμή διανύουμε 27,8 μέτρα το δευτερόλεπτο.

Φυσικά αυτό δεν είναι ποτέ αρκετό, καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε ένα ακόμη δευτερόλεπτο (δηλαδή άλλα 28 μέτρα), που χρειαζόμαστε από τη στιγμή που θα αντιληφθούμε τον κίνδυνο, μέχρι την στιγμή που θα πατήσουμε το πεντάλ του φρένου. Επομένως, πρέπει να υπολογίζουμε και τον χρόνο αντίδρασης.

Συνολικά αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα (ιδανικά τρία) ή -όπως αναφέρουν οι σχολές οδηγών- σε 56 μέτρα απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Αυτό σημαίνει ότι αν οδηγούμε σουπερμίνι (έχουν 4 μέτρα μήκος) θα πρέπει να έχουμε απόσταση 14 αυτοκινήτων. Με αυτή τη δικλείδα ασφαλείας, δεν διατηρούμε ασφαλή μόνο τον εαυτό μας και τους επιβάτες στο όχημά μας, αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του Κ.Ο.Κ. αναφέρεται ότι «ο οδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί αρκετή απόσταση για την αποφυγή σύγκρουσης αν, το προ αυτού κινούμενο όχημα, μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή διακόψει την πορεία του».

Επίσης, στην επόμενη παράγραφο, αναφέρεται και ένας ακόμη λόγος που πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Αυτός είναι η διευκόλυνση του προσπεράσματος, καθώς οι οδηγοί πρέπει να τηρούν αρκετή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, «ώστε τα άλλα οχήματα που τους προσπερνούν να μπορούν ακίνδυνα να κινηθούν στον μπροστινό χώρο του οχήματός τους».

Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω διατάξεις τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή ο οδηγός δεν τηρεί σωστές αποστάσεις, η συμπεριφορά του μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη ή αντικανονική και έτσι η Τροχαία μπορεί να του βεβαιώσει μεγαλύτερο χρηματικό πρόστιμο και να του αφαιρέσει το δίπλωμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος ΚΟΚ θέτει στο επίκεντρο τις επιθετικές και πολύ συχνά επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές , επιδιώκοντας να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους αψηφούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας.

Μία από αυτές τις παραβάσεις που βλέπουμε συχνά στους δρόμους, άλλα συχνά υποτιμάται από πολλούς καθώς έχουμε κάτα κάποιον τρόπο «μάθει» να ζούμε μαζί της αφορά τους επικίνδυνους ελιγμούς οχημάτων.

Πρόκειται κυρίως για τη συνεχή ή απότομη εναλλαγή λωρίδων από οδηγούς που επιχειρούν να παρακάμψουν την κυκλοφορία, κινούμενοι απρόβλεπτα ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, μια πρακτική αυτή όχι μόνο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος, αλλά προκαλεί και αλυσιδωτές αντιδράσεις στο οδόστρωμα, με απότομα φρεναρίσματα και αποσταθεροποίηση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νέου ΚΟΚ «Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων», η εν λόγω πρακτική είναι πλήρως παράνομη με την ποινή για τους συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς που εγκυμονούν κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού να κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β και να τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι ποινές για μια ακόμη παράβαση που τείνουν να έχουν πολλοί που οδηγούν επιθετικά και αφορά την οδήγηση με σκοπό την επίδειξη ικανότητας ή τον εντυπωσιασμό, καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Για τις λεγόμενες κόντρες, ο ΚΟΚ ορίζει ρητά ότι οι οδηγοί πρέπει να διπλοσκεφτούν πριν προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες, καθώς οι παραπάνω πρακτικές εμπίπτουν στην κατηγορία Ε4, δηλαδή προβλέπουν πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω παράβαση υπόκειται και στο καθεστώς υποτροπών. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, το πρόστιμο αυξάνεται στα 4.000 ευρώ και η στέρηση διπλώματος επεκτείνεται στα δύο χρόνια, ενώ σε τρίτη παράβαση μέσα στην ίδια περίοδο προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερα έτη.

Αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και από το άρθρο 23 του ΚΟΚ, το οποίο ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση ασφαλείας μεταξύ των οχημάτων. Ειδικότερα, και ο ανταγωνισμός στην ταχύτητα με άλλο όχημα στον δρόμο, ακόμη και χωρίς τη μορφή οργανωμένου αγώνα, βρίσκεται στο στόχαστρο του νέου ΚΟΚ, με την εν λόγω παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, με τις ίδιες κλιμακούμενες ποινές σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης που ισχύουν στην οδήγηση για επίδειξη ή εντυπωσιασμό σε περίπτωση υποτροπής.

Πηγή: carandmotor.gr