Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Άγιο Όρος – Μπήκε στην κουζίνα Μονής και μαγείρεψε με ποδιά (βίντεο)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο Άγιο Όρος και μάλιστα συμμετείχε στην προετοιμασία φαγητού σε κουζίνα Μονής, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται φορώντας ποδιά και μαγειρεύοντας μαζί με άλλους άνδρες, δείχνοντας να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή. Στο βίντεο ακούγεται να λέει χαμογελώντας στην κάμερα:

«Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες ξεκούρασης από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, λίγο πριν ολοκληρώσει τις φετινές εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας να επισκεφθεί το Άγιο Όρος για στιγμές ηρεμίας και πνευματικής γαλήνης.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με την πίστη. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του έχει αναφέρει ότι η θρησκεία και η προσευχή τον βοηθούν να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και να βρίσκει εσωτερική δύναμη.

Την ίδια περίοδο, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει δυναμικά και τη μουσική του πορεία, καθώς το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιπτώσεις» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν κυκλοφορήσει στις streaming πλατφόρμες, κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού πάρτι γενεθλίων του.

