Κρίση Μέσης Ανατολής: Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για επιχειρήσεις

Στην παροχή άμεσης, στοχευμένης και αναλογικής στήριξης προς επιχειρήσεις που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης αποσκοπεί το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για τη Μέση Ανατολή (METSAF) που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου να εξηγεί σε επιστολή της προς τις αρμόδιες αρχές τα βασικά χαρακτηριστικά του METSAF, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αξιοποίησής τους σε περίπτωση που υποβληθούν σχέδια.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η κ. Μιχαηλίδου εξηγεί στην επιστολή της πως το METSAF στοχεύει στην άμεση στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την αύξηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων, στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην αποφυγή σοβαρών διαταραχών στην αγορά.

Προσθέτει ότι το Πλαίσιο επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς που επηρεάζονται δυσανάλογα και οι ενισχύσεις δύνανται να καλύπτουν γεωργία και αγροτική παραγωγή, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, μεταφορές, αεροπορία και εφοδιαστική αλυσίδα, θαλάσσιες μεταφορές, ενεργοβόρες βιομηχανίες, μεταποίηση και βιοτεχνία, τουρισμό και συναφείς δραστηριότητες, όπου τεκμηριώνεται έμμεση ή άμεση επίπτωση λόγω κόστους.

Επεξηγεί επίσης τις επιτρεπόμενες μορφές ενίσχυσης, αναφέροντας ότι τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν άμεσες επιχορηγήσεις περιορισμένου ύψους έως €50.000 ανά επιχείρηση, ανάλογα με τον τομέα και το καθεστώς, μέσω απλοποιημένων διαδικασιών, φορολογικά πλεονεκτήματα, επιδοτήσεις για το αυξημένο ενεργειακό κόστος με κάλυψη μέχρι 70% των επιλέξιμων πρόσθετων δαπανών, όπως ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, λιπάσματα πρώτες ύλες και λειτουργικές δαπάνες που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση, σχέδια στήριξης ενεργοβόρων επιχειρήσεων με δυνατότητα υψηλότερης έντασης για ιδιαίτερα ενεργοβόρες επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

Η κ. Μιχαηλίδου τονίζει ότι αξιοποίηση του πλαισίου METSAF, όπου κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Αρχές, αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία όπως στη μείωση του ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, στην προστασία της απασχόλησης και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη σταθερότητα της οικονομικής δραστηριότητας, στη στήριξη κρίσιμων και ευάλωτων τομέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ