Χαιρετίζει την αξιολόγηση Fitch ο Μάκης Κεραυνός- Επιβεβαιώνεται η ορθολογική οικονομική πολιτική

Την ψεσινή αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Fitch, χαιρετίζει με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Σε ένα διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που βιώνει συνθήκες αστάθειας από τους σε εξέλιξη πολέμους και με δεδομένους τους δυνητικούς κινδύνους που δημιουργούνται για τη διεθνή οικονομία με σοβαρό αντίκτυπο και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Κύπρου, είναι πραγματικά ιδιαίτερα ευχάριστο για τη μικρή και ανοικτή οικονομία της Κύπρου, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης όπως ο Οίκος «Fitch» να πιστοποιούν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και να διατηρούν το αξιόχρεο της σε επενδυτική βαθμίδα διατηρώντας αναλλοίωτη την προοπτική της», σημειώνει.

Η έκθεση του Οίκου «Fitch» που διατηρεί την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α- με θετική προοπτική, προσθέτει, «αποτελεί ακόμα μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ορθολογικής οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνεχή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

«Χαιρετίζω, λοιπόν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έκθεση των «Fitch», η οποία έρχεται ως συνέχεια πολλών θετικών αξιολογήσεων της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους τα τελευταία χρόνια και διαβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια την οικονομική της πολιτική που βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη μείωση του Δημόσιου Χρέους και σε μια ισόρροπη αναπτυξιακή πολιτική που στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για τις επενδύσεις, καθιστώντας την κυπριακή οικονομία ανθεκτική στη διαχείριση κρίσεων προσφέροντας τα εργαλεία ώστε η κυβέρνηση να εφαρμόζει στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές που στηρίζουν τους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές τάξεις», καταλήγει.