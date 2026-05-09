Μόνο μέσω Tax For All η δήλωση για μη υπαγωγή μίσθωσης, ενοικίασης ακινήτου σε ΦΠΑ

Μόνο πλέον αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA), θα υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση για μη υπαγωγή μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι, με βάση την Γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας, Κ.Δ.Π.172/2026, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Απριλίου 2026, η υπεύθυνη δήλωση για μη υπαγωγή μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Έντυπο Τ.Φ.1220) 2026, υποβάλλεται πλέον αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA).

Πηγή: ΚΥΠΕ