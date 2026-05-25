Ο Σταύρος Φλώρος ανήρτησε βίντεο: «Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη - Να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα»

Σε πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο υποβάλλεται σήμερα ο Σταύρος Φλώρος, οποίος μέσω ενός βίντεο ευχαρίστησε τον κόσμο που τον έχει στηρίξει μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 22χρονος είχε υποβληθεί πριν λίγες μέρες σε χειρουργείο στο δεξί του πόδι το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί και σήμερα αναμένεται να υπάρξει ακόμα μία κρίσιμη επέμβαση από τους χειρουργούς.

Ο πατέρας του παίκτη του Survivor που ακρωτηριάστηκε μετά από ένα ατύχημα με ταχύπλοο κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος στη θάλασσα, είχε αναφέρει πως ο γιος του έχει να αντιμετωπίσει τους πόνους που τον ταλαιπωρούν και πως οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία αποκατάστασης της υγείας του.

Σταύρος Φλώρος: «Όλα πάνε κατ' ευχήν»

Σήμερα ο Σταύρος Φλώρος βρήκε το κουράγιο να αναρτήσει ένα βίντεο στο Instagram μέσα από το οποίο θέλησε να ενημερώσει τους ακολούθους του ότι μέχρι τώρα όλα πάνε καλά και κάλεσε τον κόσμο που τον στηρίζει να κάνει τον σταυρό του για εκείνον, καθώς ακολουθεί ακόμα μία χειρουργική επέμβαση.

Ο Σταύρος Φλώρος στο βίντεό του ανέφερε τα εξής: «Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ' ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν "ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα", αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ' ευχήν».

Δείτε βίντεο:

«Βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».

Ο Σταύρος Φλώρος ευρισκόμενος στον Άγιο Δομίνικο και στο Survivor τραυματίστηκε σε χρονικό διάστημα εκτός του τηλεοπτικού παιχνιδιού από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Πηγή: iefimerida.gr