Συνέδριο κρατών μελών ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις θα φιλοξενήσει η Κύπρος στις αρχές Ιουνίου

Τις δράσεις και προτεραιότητες του Γραφείου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων συζήτησε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Λευτέρη Χριστοφόρου και τον Διευθυντή του Γραφείου του Θεοδόση Τσιόλα σε συνάντηση που είχαν στις 21 Μαΐου, καθώς η Κύπρος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά εκπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, για ληφθούν αποφάσεις, τις 8 και 9 Ιουνίου για θέματα που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων η Έφορος αναφέρθηκε στις ενέργειες που καταβάλλονται για τη συνεχή αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του Γραφείου, «όχι μόνο ως εργαλείου συμμόρφωσης, αλλά και ως μοχλού ανάπτυξης, με στόχο όχι μόνο τη διασφάλιση συμβατών κρατικών ενισχύσεων, αλλά και την προώθηση στρατηγικών ενισχύσεων που ενδυναμώνουν και εκσυγχρονίζουν την οικονομία».

Έγινε επίσης αναφορά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία «καθιστά τνο ρόλο του Γραφείου πιο απαιτητικό και σύνθετο με αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες», καθώς «διευρύνει του κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων με αποτέλεσμα να αποκεντρώνει εξουσίες στα κράτη μέλη».

Τονίστηκε επίσης, από την Έφορο, η σημαντικότητα της συμμετοχής του Γραφείου στην Ομάδα Eργασίας Ανταγωνισμού για τα θέματα Κρατικών Ενισχύσεων κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ανέδειξε τον ρόλο που επιτελεί το Γραφείο και στη συνδιαμόρφωση των κανονισμών των Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Έφορος ανέφερε, επίσης, ότι η διοργάνωση του State Aid Working Group στην Κύπρο, στις 8 και 9 Ιουνίου, από το Γραφείο αποτελεί σταθμό στην ιστορία του, καθώς αυτό θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην Κύπρο εκπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη, για να συζητήσουν και να ληφθούν αποφάσεις για θέματα που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις.

Ο κ. Χριστοφόρου ανέλυσε τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανέδειξε, μεταξύ άλλων, πως και σε ποιο βαθμό αφορούν και στον τομέα των Κρατικών Ενισχύσεων, αναφέρεται.

Τόσο ο Λευτέρης Χριστοφόρου όσο και ο Θεοδόσης Τσιόλας συνεχάρησαν την Έφορο και τους λειτουργούς του Γραφείου για το έργο που επιτελείται και ευχήθηκαν επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για το 2026-2027, σημειώνει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ