Πτώση σχεδόν 6% τη Δευτέρα στις τιμές πετρελαίου, στα $97,53 το Μπρεντ

Πτώση σχεδόν 6% σημειώνουν τη Δευτέρα οι τιμές πετρελαίου, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς αυξάνεται η αισιοδοξία ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, παρόλο που εξακολουθούν να διαφωνούν για βασικά ζητήματα, όπως η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούσαν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας κατά 6,01 δολάρια, ή 5,8%, στα 97,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχωρούν κατά 5,65 δολάρια, ή 5,9%, στα 90,95 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια διαπραγματεύονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Μαΐου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι Ουάσιγκτον και Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία που θα επαναλειτουργούσε τα Στενά του Ορμούζ, από όπου μεταφερόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν τη σύγκρουση.

Ωστόσο, παραμένουν αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Τραμπ να αναφέρει την Κυριακή ότι έχει πει στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν να κλείσουν οποιαδήποτε συμφωνία.

«Το έλλειμμα εφοδιασμού 10-11 (εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα) αργού πετρελαίου δεν θα αντιμετωπιστεί αμέσως και θα οδηγήσει τις αγορές να συνεχίσουν να αντλούν από τα αποθέματα μέχρι να επανέλθει η παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή», κάτι που θα συμβεί ύστερα από μήνες, δήλωσε η αναλύτρια της εταιρείας Sparta Commodities, Τζουν Γκο.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η επιστροφή στην κανονική ροή πετρελαίου, μέσω των Στενών θα διαρκέσει μήνες, τη στιγμή που οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επισκευάζονται.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να παρακολουθεί η αγορά πετρελαίου θα πρέπει να είναι οι φυσικές ροές πετρελαίου. Και μέχρι στιγμής, οι ροές μέσω των Στενών παραμένουν περιορισμένες», ανέφερε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

