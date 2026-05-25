Ανατροπή στη δίκη για τα βασανιστήρια στην Πύλα: Μιλούν για «καταχρηστική δίωξη» και κάνουν ένσταση στην κράτησή τους

Για καταχρηστική δίωξη του κάνει λόγο ο πρώτος κατηγορούμενος και ένσταση στην κράτησή του έφερε ο δεύτερος κατηγορούμενος για τους βασανισμούς σε υποστατικό στην Πύλα.

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, παρουσιάστηκαν σήμερα οι δυο κατηγορούμενοι, 48χρονος και 27χρονος, για υπόθεση βασανισμών σε υποστατικό στην Πύλα.

Ο πρώτος κατηγορούμενος 48 ετών ζήτησε χρόνο για να θέσει θέμα καταχρηστικής δίωξης στη βάση του ότι διώκεται σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις οι οποίες είχαν ως έναυσμα την ίδια μαρτυρία.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας όρισε την υπόθεση για τον πρώτο κατηγορούμενο στις 4 Ιουνίου.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος 27 ετών έφερε ένσταση στην κράτησή του και ορίστηκε η υπόθεση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 27 Μαΐου για να εξεταστεί το θέμα της κράτησης του.

Οι κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 16 κοινές κατηγορίες οι οποίες αφορούν συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, Παράνομη Κατοχή και Μεταφορά Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β’, Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός), Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί άτομο σε βαριά βλάβη, Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, Πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, Βαριά σωματική βλάβη, Παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, Επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, Κοινή επίθεση, Μαχαιροφορία, Κατοχή επιθετικού όπλου, Οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή.

Επιπλέον δύο κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 48χρονος και αφορούν πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου (αφορά τον 48χρονο και το άτομο που καταζητείται) άρνηση παροχής μετρήσεων από άτομο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση (αφορά τον 48χρονο).

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι «Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν σοβαρά αδικήματα, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στις 6 Φεβρουαρίου στη σύλληψη του 48χρονου ο οποίος κρατείται ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα».

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στην Λάρνακα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης «διεξήχθη έρευνα σε υποστατικό το οποίο σχετίζεται με τον 48χρονο όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις».

Για την παρούσα υπόθεση αναζητείται ακόμα ένα άτομο εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την συγκεκριμένη υπόθεση και καταζητείται, αναζητούνται άλλοι συνεργοί των δυο υπόπτων αφού σύμφωνα με τα βίντεο υπάρχουν και άλλοι δράστες οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο παρόν στάδιο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι. Πρόκειται για τρεις Κύπριους ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται εκτός Κύπρου. Ινδός ο οποίος βρίσκεται εκτός Κύπρου, Άραβας ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Το έκτο θύμα φαίνεται ότι είναι ευρωπαίος πολίτης και γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθεί.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

