Νέα τηλεφωνική απάτη: Επιτήδειος παρίστανε εκπρόσωπο του Τμήματος Μετανάστευσης και απέσπασε χρήματα από 52χρονο

Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς το κοινό για επιτήδειους που χρησιμοποιούν βιντεοκλήσεις και πλαστές ταυτότητες

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 52χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος εξαπατήθηκε από επιτήδειο που παρουσιάστηκε ψευδώς ως μέλος της Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με καταγγελία που διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, ο 52χρονος δέχθηκε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Τμήματος Μετανάστευσης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο επιτήδειος επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον παραπονούμενο να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό.

Με αφορμή την υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε παρόμοιες επικοινωνίες, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες μέσω τέτοιων διαδικασιών για λήψη προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Παράλληλα, προτρέπει τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών σε άγνωστα πρόσωπα, ενώ σε περίπτωση που έχουν ήδη εξαπατηθεί, να ενημερώνουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα για αποτροπή κλοπής χρημάτων.

