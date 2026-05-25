Νέα τηλεφωνική απάτη: Επιτήδειος παρίστανε εκπρόσωπο του Τμήματος Μετανάστευσης και απέσπασε χρήματα από 52χρονο

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 52χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος εξαπατήθηκε από επιτήδειο που παρουσιάστηκε ψευδώς ως μέλος της Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με καταγγελία που διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, ο 52χρονος δέχθηκε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Τμήματος Μετανάστευσης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο επιτήδειος επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον παραπονούμενο να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό.

Με αφορμή την υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε παρόμοιες επικοινωνίες, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες μέσω τέτοιων διαδικασιών για λήψη προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Παράλληλα, προτρέπει τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών σε άγνωστα πρόσωπα, ενώ σε περίπτωση που έχουν ήδη εξαπατηθεί, να ενημερώνουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα για αποτροπή κλοπής χρημάτων.