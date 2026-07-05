Έργα €145 εκατ. στα δημόσια νοσηλευτήρια , προτεραιότητα η αναβάθμιση του ΓεΣΥ και των υποδομών, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα συνολικής αξίας περίπου 145 εκατομμυρίων ευρώ σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης στην Πάφο , ύστερα από πολλά χρόνια η Πολιτεία προχωρεί σε σημαντικές επενδύσεις τόσο στις κτιριακές υποδομές όσο και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημόσιας υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας πως η αναβάθμισή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στον κρίσιμο ρόλο που επιτελούν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, τα δημόσια νοσηλευτήρια οδεύουν προς την αυτονόμησή τους μέχρι το τέλος του έτους. Ερωτηθείς για την αυξημένη πίεση που δέχεται το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι έχει γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός.

«Η ενημέρωση που λαμβάνουμε από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα. Έχει γίνει σωστός προγραμματισμός, ώστε το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου να ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις της θερινής περιόδου», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας έγιναν μετά το πέρας του ετήσιου εθνικού μνημοσύνου του ήρωα Χριστόδουλου Αρέστη Μαζαράκη, ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974, στη Μεσόγη