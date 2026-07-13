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Τουρκία: Συνελήφθη ο γνωστός ροκ σταρ Χαλούκ Λεβέντ - Διερευνάται για διαφθορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης BirGun και Sozcu, ο Χαλούκ Λεβέντ, 57 ετών, συνελήφθη από την οικονομική αστυνομία στην Προύσα (Μπούρσα), στη βορειοδυτική Τουρκία, μεταξύ άλλων για παραβίαση του νόμου περί σύστασης ενώσεων, ξέπλυμα χρημάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τον ροκ σταρ Χαλούκ Λεβέντ, ένα δραστήριο μέλος της κοινωνίας των πολιτών, η μη κυβερνητική οργάνωση του οποίου έγινε γνωστή για τη βοήθεια που προσέφερε στον πληθυσμό μετά το σεισμό του 2023, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά με στόχο την μη κυβερνητική οργάνωση AHBAP (Φίλος) που έχει ιδρύσει ο μουσικός.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης BirGun και Sozcu, ο Χαλούκ Λεβέντ, 57 ετών, συνελήφθη από την οικονομική αστυνομία στην Προύσα (Μπούρσα), στη βορειοδυτική Τουρκία, μεταξύ άλλων για παραβίαση του νόμου περί σύστασης ενώσεων, ξέπλυμα χρημάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Λεβέντ θεωρεί τον εαυτό του εκπρόσωπο του ροκ της Ανατολίας, ενός μίγματος τουρκικής φολκ μουσικής και δυτικής ροκ μουσικής και είναι γνωστός σε όλη την Τουρκία όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το ανθρωπιστικό έργο του.

Ο Χαλούκ Λεβέντ είχε ιδρύσει το 2017 τη μη κυβερνητική οργάνωση AHBAP. Αυτή έγινε γνωστή για το δίκτυο εθελοντών που έχει σε όλη τη χώρα, καθώς και για τη βοήθεια που παρείχε στον πληθυσμό μετά το σεισμό του Φεβρουαρίου 2023, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Χαλούκ Λεβέντ πρόκειται να οδηγηθεί, σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία, ενώπιον δικαστή στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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