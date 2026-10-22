Θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου; Το κουμπί που δεν πρέπει να πατήσετε

Το θόλωμα προκαλείται όταν η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται πάνω στην κρύα επιφάνεια του τζαμιού. Πολλοί οδηγοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σκουπίζοντας το παρμπρίζ με ένα πανί ή ανοίγοντας απλώς τη θέρμανση. Ωστόσο, υπάρχει μια αποτελεσματικότερη λύση.

Το λάθος με την ανακύκλωση του αέρα

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα. Πρόκειται για το κουμπί που απεικονίζει ένα αυτοκίνητο με ένα κυκλικό βέλος στο εσωτερικό του.

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο ίδιος αέρας ανακυκλώνεται μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να διατηρείται η υγρασία που παράγεται και από την αναπνοή των επιβατών. Έτσι, το θόλωμα μπορεί να επιδεινωθεί.

Πώς θα καθαρίσουν γρήγορα τα τζάμια

Η αποτελεσματικότερη κίνηση είναι να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξεθαμπώματος του παρμπρίζ, να επιτρέψετε την είσοδο εξωτερικού αέρα και να ανοίξετε τον κλιματισμό.

Μπορεί να φαίνεται παράδοξο να χρησιμοποιείτε το air condition όταν κάνει κρύο, ωστόσο το σύστημα αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα. Μπορείτε ταυτόχρονα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο ζεστό, ώστε να διατηρείται άνετο το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Αν τα τζάμια παραμένουν θολωμένα, μπορείτε να ανοίξετε ελαφρώς ένα παράθυρο, επιτρέποντας την ανανέωση του αέρα.

Πώς να προλάβετε το πρόβλημα

Η καθαριότητα των τζαμιών παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η σκόνη και τα λιπαρά κατάλοιπα στην εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ μπορούν να κάνουν το θόλωμα πιο ενοχλητικό.

Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγετε να αφήνετε βρεγμένες ομπρέλες, πετσέτες ή πατάκια μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς αυξάνουν την υγρασία.

Το σημαντικότερο είναι να μην ξεκινάτε την οδήγηση προτού αποκατασταθεί πλήρως η ορατότητα. Μερικές απλές ρυθμίσεις στον κλιματισμό μπορούν να κάνουν τις φθινοπωρινές διαδρομές ασφαλέστερες.