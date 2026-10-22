Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του χαμηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερη υγρασία και ένα ενοχλητικό φαινόμενο για τους οδηγούς: τα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες, το παρμπρίζ μπορεί να γεμίσει υδρατμούς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.
Θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου; Το κουμπί που δεν πρέπει να πατήσετε
Με την πτώση της θερμοκρασίας και την αύξηση της υγρασίας, ένα συνηθισμένο πρόβλημα επιστρέφει στις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος να καθαρίσουν γρήγορα τα τζάμια.
Το θόλωμα προκαλείται όταν η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται πάνω στην κρύα επιφάνεια του τζαμιού. Πολλοί οδηγοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σκουπίζοντας το παρμπρίζ με ένα πανί ή ανοίγοντας απλώς τη θέρμανση. Ωστόσο, υπάρχει μια αποτελεσματικότερη λύση.
Το λάθος με την ανακύκλωση του αέρα
Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα. Πρόκειται για το κουμπί που απεικονίζει ένα αυτοκίνητο με ένα κυκλικό βέλος στο εσωτερικό του.
Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο ίδιος αέρας ανακυκλώνεται μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να διατηρείται η υγρασία που παράγεται και από την αναπνοή των επιβατών. Έτσι, το θόλωμα μπορεί να επιδεινωθεί.
Πώς θα καθαρίσουν γρήγορα τα τζάμια
Η αποτελεσματικότερη κίνηση είναι να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξεθαμπώματος του παρμπρίζ, να επιτρέψετε την είσοδο εξωτερικού αέρα και να ανοίξετε τον κλιματισμό.
Μπορεί να φαίνεται παράδοξο να χρησιμοποιείτε το air condition όταν κάνει κρύο, ωστόσο το σύστημα αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα. Μπορείτε ταυτόχρονα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο ζεστό, ώστε να διατηρείται άνετο το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Αν τα τζάμια παραμένουν θολωμένα, μπορείτε να ανοίξετε ελαφρώς ένα παράθυρο, επιτρέποντας την ανανέωση του αέρα.
Πώς να προλάβετε το πρόβλημα
Η καθαριότητα των τζαμιών παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η σκόνη και τα λιπαρά κατάλοιπα στην εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ μπορούν να κάνουν το θόλωμα πιο ενοχλητικό.
Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγετε να αφήνετε βρεγμένες ομπρέλες, πετσέτες ή πατάκια μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς αυξάνουν την υγρασία.
Το σημαντικότερο είναι να μην ξεκινάτε την οδήγηση προτού αποκατασταθεί πλήρως η ορατότητα. Μερικές απλές ρυθμίσεις στον κλιματισμό μπορούν να κάνουν τις φθινοπωρινές διαδρομές ασφαλέστερες.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.