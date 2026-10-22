Απίστευτο βίντεο: Κότες ανακάλυψαν την... τσουλήθρα και άρχισαν να παίζουν σαν μικρά παιδιά

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 15 Οκτωβρίου στην πόλη Μπέκερ, όταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού παρατήρησαν ότι τα πουλερικά είχαν βρει μια ιδιαίτερα δημιουργική χρήση για το κάγκελο της ξύλινης βεράντας τους.

Αντί να περιφέρονται απλώς στην αυλή, οι κότες άρχισαν να χρησιμοποιούν το κάγκελο σαν τσουλήθρα, προσφέροντας ένα ξεκαρδιστικό θέαμα.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο βίντεο KameraOne, οι ιδιοκτήτες είχαν πρόσφατα μετακομίσει στο σπίτι και εντόπισαν τα πουλιά να διασκεδάζουν με τον δικό τους τρόπο, ανάμεσα σε αντικείμενα της μετακόμισης.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο στις 20 Οκτωβρίου, καταγράφοντας μια από εκείνες τις απρόβλεπτες στιγμές της καθημερινότητας που δύσκολα μπορεί κανείς να σκηνοθετήσει.

Οι κότες μπορεί να μη διαθέτουν τις ανέσεις μιας πραγματικής παιδικής χαράς, φαίνεται όμως πως λίγη φαντασία και ένα ξύλινο κάγκελο αρκούν για να εξασφαλίσουν τη διασκέδασή τους.