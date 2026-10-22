Ένα απολαυστικό και ιδιαίτερα ασυνήθιστο βίντεο από τη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, με πρωταγωνίστριες μερικές κότες που αποφάσισαν να μετατρέψουν την αυλή ενός σπιτιού σε αυτοσχέδια παιδική χαρά.
Απίστευτο βίντεο: Κότες ανακάλυψαν την... τσουλήθρα και άρχισαν να παίζουν σαν μικρά παιδιά
Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν διαπίστωσαν ότι οι κότες τους είχαν ανακαλύψει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διασκέδασης.
Το περιστατικό καταγράφηκε στις 15 Οκτωβρίου στην πόλη Μπέκερ, όταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού παρατήρησαν ότι τα πουλερικά είχαν βρει μια ιδιαίτερα δημιουργική χρήση για το κάγκελο της ξύλινης βεράντας τους.
Αντί να περιφέρονται απλώς στην αυλή, οι κότες άρχισαν να χρησιμοποιούν το κάγκελο σαν τσουλήθρα, προσφέροντας ένα ξεκαρδιστικό θέαμα.
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο βίντεο KameraOne, οι ιδιοκτήτες είχαν πρόσφατα μετακομίσει στο σπίτι και εντόπισαν τα πουλιά να διασκεδάζουν με τον δικό τους τρόπο, ανάμεσα σε αντικείμενα της μετακόμισης.
Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο στις 20 Οκτωβρίου, καταγράφοντας μια από εκείνες τις απρόβλεπτες στιγμές της καθημερινότητας που δύσκολα μπορεί κανείς να σκηνοθετήσει.
Οι κότες μπορεί να μη διαθέτουν τις ανέσεις μιας πραγματικής παιδικής χαράς, φαίνεται όμως πως λίγη φαντασία και ένα ξύλινο κάγκελο αρκούν για να εξασφαλίσουν τη διασκέδασή τους.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.