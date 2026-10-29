4 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου και κρατούν τα έντομα μακριά από το σπίτι

1. Κανέλα

Η κανέλα συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή φυσικά απωθητικά.

Για μυγάκια φρούτων

Τοποθέτησε 2-3 ξυλάκια κανέλας μέσα στη φρουτιέρα ή δίπλα από τα φρούτα. Η έντονη μυρωδιά της φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τα μικρά έντομα που συγκεντρώνονται γύρω από ώριμα φρούτα.

Για μυρμήγκια

Πασπάλισε κανέλα σε πόρτες, παράθυρα και σημεία από όπου εισέρχονται τα μυρμήγκια. Για πιο ισχυρό αποτέλεσμα μπορείς να τη συνδυάσεις με μαύρο πιπέρι.

2. Δάφνη

Τα φύλλα δάφνης χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια ως απωθητικό για έντομα που προσβάλλουν τρόφιμα και αποθηκευτικούς χώρους.

Για τον σκόρο τροφίμων

Τοποθέτησε 1-2 φύλλα δάφνης μέσα σε δοχεία με:

αλεύρι

ρύζι

όσπρια

ζυμαρικά

Η μυρωδιά τους αποτρέπει την εγκατάσταση των εντόμων στα τρόφιμα.

Για τα ασημόψαρα

Βάλε λίγα φύλλα δάφνης σε:

συρτάρια

ντουλάπες

βιβλιοθήκες

αποθηκευτικούς χώρους

Το ασημόψαρο, ένα μικρό έντομο που αγαπά την υγρασία, φαίνεται να αποφεύγει το συγκεκριμένο άρωμα.

3. Λευκό ξύδι και γαρύφαλλα

Το λευκό ξύδι αποτελεί βασικό συστατικό σε αρκετές σπιτικές συνταγές καθαρισμού και απώθησης εντόμων.

Απωθητικό σπρέι για κατσαρίδες και μυρμήγκια

Υλικά

1 μέρος νερό

1 μέρος λευκό ξύδι

λίγα γαρύφαλλα

Εκτέλεση

Βάλε τα υλικά σε ένα δοχείο ή μπουκάλι. Άφησέ τα για περίπου δύο ημέρες ώστε τα γαρύφαλλα να απελευθερώσουν το άρωμά τους. Ψέκασε: κουφώματα

πόρτες

παράθυρα

μπάνιο

σημεία όπου εμφανίζονται μυρμήγκια ή κατσαρίδες.

Παγίδα για μυγάκια

Σε ένα ποτήρι, ανακάτεψε υγρό πιάτων με μηλόξυδο και κάλυψε το με μεμβράνη. Άνοιξε μερικές τρύπες με ένα πιρούνι και άσε το δίπλα από τη φρουτιέρα να κάνει τη δουλειά του. Τα μυγάκια ελκύονται από τη μυρωδιά του μηλόξυδου και παγιδεύονται μέσα.

4. Μαγειρική σόδα

Αποτελεί μία από τις πιο γνωστές σπιτικές λύσεις για την αντιμετώπιση κατσαρίδων.

Σκοτώνει τις κατσαρίδες

Υλικά

μαγειρική σόδα

ζάχαρη σε ίση ποσότητα

Εκτέλεση