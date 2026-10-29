Με μουσική, δράσεις για όλη την οικογένεια και μια μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού πραγματοποιείται απόψε στη Λευκωσία το νεανικό φεστιβάλ για τα 10 χρόνια του Yianis Christodoulou Foundation.
Με Αργυρό και Φειδία η μεγάλη γιορτή για τα 10 χρόνια του Yianis Christodoulou Foundation - Το έπαθλο «έκπληξη» για καλό σκοπό (βίντεο)
Το Yianis Christodoulou Foundation γιορτάζει απόψε τα 10 χρόνια του με μεγάλη εκδήλωση και συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ ενδιαφέρον προκαλεί η κοινή εμφάνιση του επιχειρηματία με τον Φειδία Παναγιώτου.
Το φεστιβάλ φιλοξενείται στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία και περιλαμβάνει νεανικό φεστιβάλ από τις 16:00, με παιχνίδια, δραστηριότητες και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 19:30. Η είσοδος έχει οριστεί στα €5, με δωρεάν πρόσβαση για παιδιά κάτω των 10 ετών.
Με τον Φειδία στο πλάι του
Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, δημοσίευσε βίντεο στα ΜΚΔ μαζί με τον ιδρυτή του Ιδρύματος, Τζον Χριστοδούλου, και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οι τρεις απευθύνουν κάλεσμα προς το κοινό να δώσει το παρών του στην αποψινή γιορτή και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, να πάει στην εκδήλωση «και να περάσει καλά».
Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής ανακοίνωσε πως θα υπάρχει και μια «έκπληξη» αφού οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν να σκοράρουν τρίποντο με την πλάτη γυρισμένη στο καλάθι. Όποιος το πετύχει, θα κερδίσει €1000, και τα μισά διατεθούν στο Foundation.
Ελάτε αύριο να γιορτάσουμε μαζί 10 χρόνια Yianis Foundation με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και πολλές εκπλήξεις! @YianisCY @YianisCharity https://t.co/cbcnByOk7h— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) October 28, 2026
Η ανάρτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο γνωστός επιχειρηματίας Γιάνης Χριστοδούλου βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις και αναφορές γύρω από το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων διατίθεται προς πώληση, με τα έσοδα να ενισχύουν το έργο του Yianis Christodoulou Foundation, το οποίο συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια δράσης και προσφοράς.
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