Η Μέγκαν, η σύζυγος του Βρετανού πρίγκιπα Χάρι, θα εμφανιστεί στα επόμενα επεισόδια του αυστραλιανού τηλεοπτικού ριάλιτι Junior MasterChef το 2027 επιστρέφοντας σε μια σειρά όπου είχε εμφανιστεί ως προσκεκλημένη κριτής της εκδοχής για ενήλικες στις αρχές του τρέχοντος έτους.
Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην τηλεόραση: Αναλαμβάνει την παρουσίαση του Junior MasterChef Australia το 2027
Η Μέγκαν, ηθοποιός στις ΗΠΑ μέχρι που παντρεύτηκε τον Χάρι το 2018, επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από τις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά της, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι θέλει να ασχοληθεί πάλι με την υποκριτική.
Η Μέγκαν, ηθοποιός στις ΗΠΑ μέχρι που παντρεύτηκε τον Χάρι το 2018, επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από τις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά της, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι θέλει να ασχοληθεί πάλι με την υποκριτική.
Το Channel 10 ανέφερε στη σελίδα του στο Instagram ότι η εκπομπή Junior MasterChef Australia θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη το 2027 με παρουσιάστριες τις Πο Λινγκ Γιέου και την Μέγκαν, τη δούκισσα του Σάσεξ.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.