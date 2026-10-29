Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην τηλεόραση: Αναλαμβάνει την παρουσίαση του Junior MasterChef Australia το 2027

Η Μέγκαν, ηθοποιός στις ΗΠΑ μέχρι που παντρεύτηκε τον Χάρι το 2018, επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από τις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά της, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι θέλει να ασχοληθεί πάλι με την υποκριτική.

Το Channel 10 ανέφερε στη σελίδα του στο Instagram ότι η εκπομπή Junior MasterChef Australia θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη το 2027 με παρουσιάστριες τις Πο Λινγκ Γιέου και την Μέγκαν, τη δούκισσα του Σάσεξ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ