Χάρι Στάιλς: Έκλεψε τις εντυπώσεις με τις χορευτικές του ικανότητες στο νέο του βίντεο κλιπ

Για το κλιπ, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης συνεργάστηκε και πάλι με το σκηνοθετικό δίδυμο Bradley & Pablo, που δημιούργησε τα βίντεο για τις επιτυχίες «Watermelon Sugar» και «Late Night Talking», σύμφωνα με το Variety. Στο κέντρο μιας μεγάλης αίθουσας χορού, ο Στάιλς χορεύει βαλς με διαφορετικούς παρτενέρ: μια θλιμμένη έγκυο σερβιτόρα, έναν άνδρα με κολάρο που τον παρηγορεί με ένα φιλί στο κεφάλι, μια νύφη και μια μεγαλύτερη γυναίκα.

Σε ένα σημείο, παρακολουθεί τη δασκάλα χορού να εκτελεί μια εκφραστική σόλο χορογραφία με κινήσεις που παραπέμπουν σε πουλιά, καθηλώνοντας τους μαθητές της. Αργότερα, εμφανίζεται να κάθεται μόνος και να τρώει ένα μπισκότο, ενώ οι υπόλοιποι φεύγουν από την αίθουσα. Στο τέλος φωτογραφίζεται με όλη την ομάδα, χαμογελώντας στον φακό.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, στο φινάλε του βίντεο εμφανίζεται το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε ζωντανά, ενώ ο Στάιλς τραγουδούσε το «Coming Up Roses» στο Madison Square Garden στις 7 Οκτωβρίου. Σε στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός της ομάδας δημοσίων σχέσεών του, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο, φορώντας το πολύχρωμο σύνολο του βίντεο και απολαμβάνοντας ένα μεγάλο αναψυκτικό.

Ο Στάιλς θα ολοκληρώσει στις 31 Οκτωβρίου τη σειρά των 30 εμφανίσεών του στον εμβληματικό χώρο της Νέας Υόρκης. Η περιοδεία «Together, Together» θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με συναυλίες στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης θα κάνει διάλειμμα και θα επιστρέψει στη σκηνή την άνοιξη του 2027, για σειρά εμφανίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 2 Απριλίου με δύο διαδοχικές βραδιές στο State Farm Stadium, στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Οι επόμενοι σταθμοί θα είναι το Άρλινγκτον, η Πασαντίνα, το Τορόντο και το Σικάγο. Ακολούθως, η περιοδεία θα μεταφερθεί στην Ευρώπη, με εμφανίσεις στο Βερολίνο, το Παρίσι, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και το Δουβλίνο.

Ο κύκλος των εμφανίσεων θα ολοκληρωθεί με τρεις μεγάλες συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στις 24, 27 και 28 Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ