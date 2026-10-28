WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χώρες του Κόλπου για πιθανή νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν μετά τις εκλογές

Όπως αναφέρουν οι πηγές της αμερικανικής εφημερίδας, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέου κύματος επιθέσεων, με στόχο την αποδυνάμωση του Ιράν και την άσκηση πίεσης ώστε να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να μεταφέρουν από το Τέξας στο Ισραήλ ένα επιπλέον σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Η πληροφορία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προκύπτει από στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων και επιβεβαιώνεται από δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν τις σχετικές κινήσεις.

Παράλληλα, αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό απομακρύνεται από βάσεις της Μέσης Ανατολής που θεωρούνται ευάλωτες σε ιρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ενισχύονται τα αποθέματα πυρομαχικών και πραγματοποιούνται προετοιμασίες για πιθανή αξιοποίηση μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ήδη 20 πολεμικά πλοία, ενώ αναμένεται η άφιξη επιπλέον ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου και εκστρατευτικής μονάδας Πεζοναυτών.

Στα 47,1 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου

Την ίδια στιγμή, σημαντικό είναι το οικονομικό βάρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με το κόστος του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται στον όγδοο μήνα του, να υπολογίζεται σε 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που έχουν υποστεί αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Από τις συνολικές δαπάνες, περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν το 60%, αφορούν πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων πύραυλοι Tomahawk και Patriot.

Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τον Τραμπ

Παρά τις στρατιωτικές κινήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τελική απόφαση για την πραγματοποίηση νέας επίθεσης.

Ωστόσο, πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal αναφέρουν ότι ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις αμερικανικές εκλογές, με πιθανούς στόχους υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: CNN.gr