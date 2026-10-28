Μπλόκο από Γερμανία και άλλες χώρες στη φον ντερ Λάιεν για τον Καναδά – Διαφωνίες για το «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ

Οι επιφυλάξεις δεν περιορίζονται στη Γερμανία και τη Γαλλία. Επιπλέον κράτη μέλη εκφράζουν ενστάσεις για την ιδέα να αποκτήσει ο Καναδάς καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ, την οποία παρουσίασε τον Σεπτέμβριο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χωρίς προηγούμενη συμφωνία των πρωτευουσών.

Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η αντίδραση συνδέεται με την αβεβαιότητα γύρω από τον όρο και το καθεστώς. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει ότι η διαμόρφωση αυτής της «εντελώς ειδικής» σχέσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η σχέση αναμένεται να καλύπτει ευρύτερο πεδίο συνεργασίας σε διακυβερνητικό επίπεδο. Δέκα μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων αναμένεται να συνοδεύσουν την πρόεδρο της Κομισιόν στη Σύνοδο Κορυφής στο Μόντρεαλ, υπογραμμίζοντας το εύρος της νέας σχέσης.

Ο όρος δεν προβλέπεται στις Συνθήκες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θα συνεπάγεται παραμένουν ασαφή. Ορισμένες πρωτεύουσες ανησυχούν επίσης ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλες τρίτες χώρες, προτού αποσαφηνιστεί το θεσμικό πλαίσιο.

Η Γερμανία ζητά να απαλειφθεί πλήρως ο όρος, ενώ ο Καναδάς φέρεται να προτιμά τη διατύπωση «Συμμαχία για το Μέλλον». Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι θα επανέλθουν στο ζήτημα σήμερα, Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο στο Μόντρεαλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου. Η ουσία της μελλοντικής σχέσης αναμένεται να καθοριστεί τους επόμενους 12 μήνες, ενόψει της επόμενης συνόδου το 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ