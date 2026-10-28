«Κρίση σιωπής» στην Κομισιόν: Δημοσιογράφοι καταγγέλλουν αδιαφάνεια και ζητούν απαντήσεις από τη φον ντερ Λάιεν

Η επιστολή έρχεται μετά τις ανακοινώσεις της Τρίτης για θεσμικές αλλαγές στην Κομισιόν σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, οι οποίες αναφέρονταν γενικά σε «πρόσβαση στην πληροφορία». Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως απόπειρες αποσιώπησης του σκανδάλου Pfizergate.

Οι υπογράφοντες καλούν τη φον ντερ Λάιεν να τερματίσει αυτό που περιγράφουν ως «κρίση σιωπής», η οποία, όπως αναφέρουν, εμποδίζει τους δημοσιογράφους να εξασφαλίσουν τα έγγραφα που χρειάζονται για να διερευνήσουν ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Μεταξύ των παραδειγμάτων που επικαλούνται είναι η διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τα κράτη μέλη και η συνεργασία της Κομισιόν με το Ισραήλ σε έρευνα στον τομέα των εξοπλισμών.

Την επιστολή στηρίζουν, μεταξύ άλλων, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (CPJ), το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων και το Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ο Τομ Γκίμπσον της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, ο οποίος πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία, ζήτησε συνάντηση με το γραφείο της Προέδρου της Κομισιόν. Όπως δήλωσε, «η Επιτροπή θέτει εμπόδια στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα θεσμικά όργανα, προφανώς για να διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου του επίσημου αφηγήματος».

Η επιστολή ζητά απαντήσεις για την υπερβολική λογοκρισία αποσπασμάτων στα έγγραφα που παραδίδονται κατόπιν σχετικών αιτημάτων, αλλά και για τις μεγάλες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι. Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001, τα θεσμικά όργανα οφείλουν να απαντούν στα αιτήματα εντός 15 εργάσιμων ημερών, με δυνατότητα παράτασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, η προθεσμία δεν τηρείται.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν επίσης ότι η Κομισιόν δεν διατήρησε κρίσιμα έγγραφα σε ορισμένες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρουν, είναι τα γραπτά μηνύματα της φον ντερ Λάιεν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας.

Ζητούν ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακαλέσει τους εσωτερικούς κανόνες που θέσπισε τον Δεκέμβριο του 2024 και οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνουν την πρόσβαση στα έγγραφα, καθώς και να εφαρμόζει αυστηρά τον Κανονισμό 1049/2001 για τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ. Προτείνουν, επίσης, να δημοσιοποιούνται τακτικά στοιχεία για τα αιτήματα ενημέρωσης δημοσιογράφων και τους χρόνους αναμονής, και να δημιουργηθεί πλήρες δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο, με νομοθετικά, προπαρασκευαστικά και ήδη δημοσιοποιημένα έγγραφα σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Παράλληλα, καλούν την Κομισιόν να στηρίξει το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την αξιολόγηση των λόγων άρνησης δημοσιοποίησης πληροφοριών και να επαναφέρει σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των δημοσιογράφων. Το σχέδιο, σύμφωνα με την επιστολή, θα πρέπει να εφαρμόζει τις σχετικές συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, καθώς και να ενισχύει τις διαδικασίες καταχώρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων, ώστε τα αιτήματα να εξετάζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ