Τη θέση ότι συμφωνία στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συνεργασία μεταξύ «δύο κρατών», με κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς, διατυπώνει ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ. Η επιστολή του διαβιβάστηκε στον ΟΗΕ από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τουρκίας, Αχμέτ Γιλντίζ.
Επιστολή στον ΟΗΕ από το ψευδοκράτος: Επιμένει στα δύο κράτη και επιχειρεί να δικαιολογήσει την τουρκική εισβολή
Ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ υποστηρίζει ότι βιώσιμη συμφωνία στο Κυπριακό προϋποθέτει συνεργασία δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς.
Η επιστολή αποτελεί απάντηση στην παρέμβαση της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβειρας Μαρίας Μιχαήλ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με θέμα «Η τήρηση του διεθνούς δικαίου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης».
Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι «δεν υπάρχει ενιαία αρχή στη νήσο Κύπρο ικανή να εκπροσωπεί τόσο τον τουρκοκυπριακό λαό όσο και τον ελληνοκυπριακό λαό ή το νησί στο σύνολό του». Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη».
Αναφορικά με το 1974, η τουρκική στρατιωτική ενέργεια παρουσιάζεται ως επέμβαση βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960. Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι η Τουρκία «ήταν υποχρεωμένη να επέμβει σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της». Προστίθεται ότι κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν χαρακτηρίζει την τουρκική ενέργεια «εισβολή» ή τη μετέπειτα παρουσία της «κατοχή».
Για τον εκτοπισμό, η επιστολή ισχυρίζεται ότι το ζήτημα «διευθετήθηκε συνολικά» μέσω της Συμφωνίας της Γ΄ Βιέννης το 1975.
Παράλληλα, προβάλλονται ισχυρισμοί για έλλειψη λογοδοσίας σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος Τουρκοκυπρίων. Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι το ζήτημα των αγνοουμένων αφορά τους Τουρκοκυπρίους ήδη από το 1963.
Καταλήγοντας, η επιστολή υποστηρίζει ότι «μια νέα προσέγγιση έχει καταστεί αναπόφευκτη» και ότι μια βιώσιμη συμφωνία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ «δύο κρατών».
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.