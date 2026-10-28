Επιστολή στον ΟΗΕ από το ψευδοκράτος: Επιμένει στα δύο κράτη και επιχειρεί να δικαιολογήσει την τουρκική εισβολή

Η επιστολή αποτελεί απάντηση στην παρέμβαση της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβειρας Μαρίας Μιχαήλ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με θέμα «Η τήρηση του διεθνούς δικαίου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης».

Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι «δεν υπάρχει ενιαία αρχή στη νήσο Κύπρο ικανή να εκπροσωπεί τόσο τον τουρκοκυπριακό λαό όσο και τον ελληνοκυπριακό λαό ή το νησί στο σύνολό του». Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη».

Αναφορικά με το 1974, η τουρκική στρατιωτική ενέργεια παρουσιάζεται ως επέμβαση βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960. Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι η Τουρκία «ήταν υποχρεωμένη να επέμβει σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της». Προστίθεται ότι κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν χαρακτηρίζει την τουρκική ενέργεια «εισβολή» ή τη μετέπειτα παρουσία της «κατοχή».

Για τον εκτοπισμό, η επιστολή ισχυρίζεται ότι το ζήτημα «διευθετήθηκε συνολικά» μέσω της Συμφωνίας της Γ΄ Βιέννης το 1975.

Παράλληλα, προβάλλονται ισχυρισμοί για έλλειψη λογοδοσίας σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος Τουρκοκυπρίων. Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι το ζήτημα των αγνοουμένων αφορά τους Τουρκοκυπρίους ήδη από το 1963.

Καταλήγοντας, η επιστολή υποστηρίζει ότι «μια νέα προσέγγιση έχει καταστεί αναπόφευκτη» και ότι μια βιώσιμη συμφωνία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ «δύο κρατών».

Πηγή: ΚΥΠΕ