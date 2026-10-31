Ελάφι «μπούκαρε» σε καθαριστήριο, έριξε γυναίκα κάτω και προκάλεσε πανικό - Το απίστευτο Βίντεο που έγινε viral

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο UPI, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στην πόλη Γουίνστον Σέιλεμ, έξω από το κατάστημα Wishy Washy Laundry.

Στο βίντεο φαίνεται το ελάφι να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να πέφτει πάνω σε γυναίκα που μόλις είχε βγει από το κατάστημα και ακολούθως να σπάει τη γυάλινη βιτρίνα, εισβάλλοντας στο εσωτερικό.

Οι πελάτες, βλέποντας το άγριο ζώο να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα στα μηχανήματα, προσπάθησαν να προστατευτούν, ενώ ορισμένοι ανέβηκαν πάνω σε τραπέζια και πάγκους.

Το ελάφι συνέχισε να τρέχει μέσα στο κατάστημα, ανεβαίνοντας ακόμη και πάνω στα πλυντήρια, προτού τελικά καταφέρει να διαφύγει από το ίδιο σπασμένο παράθυρο.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κόρι Πέντεργκρας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των πελατών, ενώ οι σημαντικότερες υλικές ζημιές περιορίστηκαν στη βιτρίνα, η οποία επισκευάστηκε την ίδια ημέρα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από μεγάλα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, προκαλώντας έκπληξη για την απρόσμενη επίσκεψη του ζώου.