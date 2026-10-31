Μυρίζει η ντουλάπα σας κλεισούρα; Το λάθος που κάνουμε τον χειμώνα και καταστρέφει τα ρούχα

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να τοποθετούμε ρούχα που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς μέσα σε κλειστές ντουλάπες, ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται κοντά σε εξωτερικούς τοίχους που συγκεντρώνουν υγρασία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), ο περιορισμός της υγρασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτροπή ανάπτυξης μούχλας.

Πώς θα καθαρίσετε σωστά την ντουλάπα σας

Αρχικά, αφαιρέστε όλα τα ρούχα και καθαρίστε τα ράφια με ένα ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών και ήπιο καθαριστικό κατάλληλο για την επιφάνειά τους. Αποφύγετε το υπερβολικό νερό, ιδιαίτερα σε ξύλινες επιφάνειες, και αφήστε την ντουλάπα να στεγνώσει εντελώς πριν επανατοποθετήσετε τα ρούχα.

Ελέγξτε προσεκτικά τις πίσω γωνίες, όπου ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρα στίγματα ή χαρακτηριστική μυρωδιά μούχλας. Εάν διαπιστώσετε επαναλαμβανόμενη υγρασία, πρέπει να εντοπιστεί η αιτία της και όχι απλώς να καλυφθεί η μυρωδιά με αρωματικά προϊόντα.

Το μυστικό βρίσκεται στον αέρα

Μην στριμώχνετε τα ρούχα στις κρεμάστρες και φροντίστε να υπάρχει χώρος για την κυκλοφορία του αέρα. Ανοίγετε τακτικά τις πόρτες της ντουλάπας όταν το δωμάτιο αερίζεται και διατηρείται στεγνό.

Σε σπίτια με υψηλή υγρασία, ένας αφυγραντήρας μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, ενώ ένα υγρόμετρο επιτρέπει να ελέγχετε τις συνθήκες του δωματίου.

Τέλος, αποφεύγετε να αποθηκεύετε ρούχα που έχουν φορεθεί και παραμένουν νωπά από ιδρώτα ή βροχή.

Η σωστή προετοιμασία της ντουλάπας δεν απαιτεί ακριβά προϊόντα, αλλά καλό καθάρισμα, στεγνά ρούχα και αποτελεσματικό αερισμό. Αυτές οι απλές κινήσεις μπορούν να προστατεύσουν τα αγαπημένα σας ρούχα για ολόκληρο τον χειμώνα.