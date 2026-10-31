Έκρηξη στην Πλάκα: Συγκλονίζει η μαρτυρία του οδηγού του σχολικού βαν - Τη Δευτέρα απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων προσώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ποινικό παρελθόν των τριών συλληφθέντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει συνολικά 78 φορές τις διωκτικές αρχές από το 1985 μέχρι σήμερα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ναρκωτικών, ληστειών και κλοπών.

Μετά τη σύλληψή τους, οι τρεις φέρονται να υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζαν πως η αφαίρεση του χάλκινου σωλήνα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να οδηγήσει στην τραγωδία. Οι ισχυρισμοί τους αναμένεται να εξεταστούν και κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, συγκλονισμό προκαλεί η κατάθεση του οδηγού του σχολικού βαν που πέρασε από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη, μεταφέροντας 12 μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει η ΕΡΤ, ο οδηγός κατέθεσε ότι είχε ήδη απομακρυνθεί από το κτίριο και παρακολουθούσε την περιοχή από τον καθρέφτη του οχήματος όταν αντιλήφθηκε την έκρηξη.

Όπως ανέφερε στους ερευνητές, αμέσως σταμάτησε το βαν και έλεγξε την κατάσταση των παιδιών, τα οποία δεν είχαν τραυματιστεί. Στη συνέχεια ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και ζήτησε από τους μαθητές να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους ώστε να τους καθησυχάσουν.

Ο ίδιος διαπίστωσε ότι το σχολικό όχημα είχε υποστεί υλικές ζημιές, χωρίς όμως να επηρεαστεί η δυνατότητα κίνησής του. Απομακρύνθηκε από την περιοχή, η οποία είχε καλυφθεί από σκόνη και συντρίμμια, και μετέφερε με ασφάλεια τους μαθητές στη σχολική μονάδα.

Στην κατάθεσή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιέγραψε τον εαυτό του ως ιδιαίτερα τυχερό, τονίζοντας ότι αν το όχημα περνούσε από το σημείο μόλις τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, οι συνέπειες για τον ίδιο και κυρίως για τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι τραγικές.

Το περιστατικό καταγράφεται και σε βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, όπου φαίνεται το σχολικό βαν να περνά μπροστά από το κτίριο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί η φονική έκρηξη, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, απέτρεψε μια ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία.

Πηγή: ΕΡΤ