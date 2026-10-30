Ξέσπασε η Ελένη Ράντου για ψεύτικη φωτογραφία AI με τον Βασίλη στο νοσοκομείο: «Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!»

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός κατήγγειλε την εκμετάλλευση της ανησυχίας του κοινού για την υγεία του γνωστού τραγουδιστή, ασκώντας παράλληλα κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου με στόχο την προσέλκυση επισκεψιμότητας.

Η Ελένη Ράντου έκανε λόγο για φαινόμενα χυδαιότητας και κακογουστιάς, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δίνει πλέον τη δυνατότητα να προβάλλονται ακόμη και οι πιο ακραίες φαντασιώσεις για χάρη λίγων διαδικτυακών κλικ.

Στην ανάρτησή της στο Facebook έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν όρια, σε αντίθεση με τη χυδαιότητα, η οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν έχει πάτο», καταλήγοντας με το σχόλιο: «Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!».

Η αντίδρασή της έρχεται λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας λόγω αναπνευστικού προβλήματος. Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο στις 22 Οκτωβρίου και έλαβε εξιτήριο στις 25 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ευχαρίστησε το κοινό για τις ευχές και το ενδιαφέρον, διαβεβαιώνοντας ότι αναρρώνει στο σπίτι δίπλα στην οικογένειά του. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του κατά την περίοδο της αποκατάστασής του, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.