Εσύ θα πήγαινες Φινλανδία για να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου; Το Ελσίνκι καλεί singles σε γαστρονομικά ραντεβού με όλα τα έξοδα πληρωμένα

Όπως αναφέρει το Visit Finland, η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα της κυβέρνησης, νωρίτερα μέσα στη χρονιά ζητήθηκε από Φινλανδούς από κάθε γωνιά της χώρας να αναδείξουν τα πιάτα που εκφράζουν καλύτερα τη Φινλανδία και τις ιδιαίτερες περιοχές της. Στη συνέχεια, με τη συμβολή ορισμένων από τους πιο γνωστούς σεφ της χώρας, δημιουργήθηκαν τα τέσσερα επίσημα tasting menus της Φινλανδίας.

Δύο από αυτά τα μενού έχουν ήδη παρουσιαστεί σε ομάδα ταξιδιωτών τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ τώρα έρχεται η σειρά των δύο που απομένουν.

Σύμφωνα με το Visit Finland, κάθε γευσιγνωστική εμπειρία δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά αποτελεί ένα βιωματικό ταξίδι στις γεύσεις, τις παραδόσεις, τα τοπία και τους ήχους της κάθε περιοχής.

Δύο «Dinner Dates» σε Ελσίνκι και Τάμπερε

Τον Φεβρουάριο του 2027, τα επίσημα tasting menus της περιοχής του Ελσίνκι και της Lakeland θα σερβιριστούν σε συνολικά 16 επιλεγμένους singles στο πλαίσιο των «Finnish Dinner Date» εμπειριών.

Όπως αναφέρει το Visit Finland, η μία εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο παραθαλάσσιο Ελσίνκι και η άλλη στο Τάμπερε, πόλη που βρίσκεται στις δυτικές όχθες της περιοχής Lakeland.

Το τουριστικό γραφείο της χώρας προωθεί την πρωτοβουλία με το μήνυμα ότι οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν, θα δοκιμάσουν φινλανδικές γεύσεις και ίσως ακόμη και να ερωτευτούν.

Τετραήμερο ταξίδι με πληρωμένα όλα τα έξοδα

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει, σύμφωνα με το Visit Finland. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα κερδίσουν ένα τετραήμερο ταξίδι στη Φινλανδία με όλα τα έξοδα καλυμμένα.

Η ακριβής τοποθεσία του ταξιδιού θα αποτελεί την πρώτη έκπληξη για όσους επιλεγούν, καθώς θα αποκαλύπτεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες οργανωμένο ταξιδιωτικό πρόγραμμα με δραστηριότητες και γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής, με αποκορύφωμα το ομαδικό dinner date είτε στην περιοχή του Ελσίνκι είτε στη Lakeland.

Συνολικά θα επιλεγούν οκτώ νικητές για την εμπειρία στο Ελσίνκι και άλλοι οκτώ για την αντίστοιχη στο Τάμπερε, ενώ σε κάθε δείπνο θα συμμετέχουν επίσης δύο ντόπιοι Φινλανδοί singles, σύμφωνα με το Visit Finland.

Οι τετραήμερες εμπειρίες Finnish Dinner Date θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 9 και 19 Φεβρουαρίου 2027.

Σύμφωνα με το Visit Finland, η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται σε δύο απλά βήματα, τα οποία παρουσιάζονται στην ειδική σελίδα της καμπάνιας.