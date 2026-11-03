Νεπάλ: Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα στο Έβερεστ - Ένας νεκρός (βίντεο)

Ένας άνθρωπος, αλλοδαπός κατά τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε στη σύγκρουση και τη συντριβή δυο ελικοπτέρων καθώς προσπαθούσαν να προσγειωθούν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, ενημέρωσε η αστυνομία το Γαλλικό Πρακτορείο.
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Τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά ορειβατών, τουριστών και εφοδίων στα Ιμαλάια, όπου οι πτήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του δύσβατου εδάφους και των απότομων μεταβολών του καιρού.
Μικρά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.
«Ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε επιτόπου» ενώ δεύτερος άνθρωπος «διακομίστηκε στο νοσοκομείο», είπε στο AFP, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Ναμπίν Ράτζα Μπουντχαθόκι, επικεφαλής της αστυνομίας στον τομέα Σολουχούμπου.
Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.
Two helicopters collide at Nepal's Everest Base Camp, killing one foreign national and injuring a Nepali national. https://t.co/C8j2vKr7I5— TIMES NOW (@TimesNow) November 3, 2026
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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