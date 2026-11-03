Lufthansa: Αυξημένο κατά €2 δισ. το κόστος καυσίμων το 2026

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος ανέφερε ότι ο συνολικός λογαριασμός καυσίμων για το 2026 αναμένεται να ανέλθει στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση είναι κατά 600 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερη από την προηγούμενη, η οποία είχε διατυπωθεί λίγους μήνες νωρίτερα, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο όμιλος, στον οποίο ανήκουν επίσης οι Swiss, Brussels και Eurowings, αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την πρόβλεψή του για τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2026. Αναμένει πλέον ότι θα κυμανθούν μεταξύ 1,7 και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,7 έως 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις ελαφρώς δυσμενέστερες προοπτικές, τα κέρδη του ομίλου για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 30%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ, με την εταιρεία να αποδίδει την επίδοση στην ισχυρή ζήτηση για εισιτήρια υψηλότερης κατηγορίας προς την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος καυσίμων, ωστόσο, ήταν κατά περισσότερο από 500 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

«Βελτιώσαμε τα αποτελέσματά μας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβάρυνε τα τριμηνιαία αποτελέσματα κατά περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την επίδοση», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Till Streichert. «Σε αυτό συνέβαλε η ανθεκτική ζήτηση στην επιβατική κίνηση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ