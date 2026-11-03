Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει διάσκεψη Τύπου για την επίσημη παρουσίαση πέντε νέων αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00.
Παρουσίαση πέντε νέων αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η διάσκεψη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00, στην Πανεπιστημιούπολη.
Η παρουσίαση θα γίνει στην Αίθουσα Συμβουλίου–Συγκλήτου, στον πρώτο όροφο του Κτηρίου Συμβουλίου–Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη.
Τα προγράμματα αφορούν τους τομείς της Ιατρικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Οικονομικών και της Αστικής Βιωσιμότητας και είναι τα εξής:
- Medicine (MD)
- Business Administration – Accounting or Finance
- Business Administration – Marketing, Operations Management or Management
- Economics – Economic Theory and Econometrics or International and European Economic Studies
- YUFE Bachelor in Urban Sustainability Studies
Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2031 του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Για πληροφορίες, το Γραφείο Επικοινωνίας του Τομέα Προώθησης και Προβολής είναι διαθέσιμο στο +357 22 894315 και στη διεύθυνση prinfo@ucy.ac.cy.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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