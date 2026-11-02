Γιατί εμφανίζονται οι ελιές στο δέρμα μας; Το μυστικό που κρύβουν τα μικρά σημάδια και η απρόσμενη σύνδεση με τον καρκίνο

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περίπου 10 έως 40 ελιές, διάσπαρτες στο πρόσωπο, την πλάτη, τα χέρια και άλλα σημεία του σώματος. Κάποιες εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία, άλλες αργότερα, ενώ ορισμένες ξεθωριάζουν με το πέρασμα των χρόνων.

Γιατί, όμως, δημιουργούνται και ποιος είναι ο πραγματικός τους ρόλος;

Σύμφωνα με εξελικτικό βιολόγο που μίλησε στο Forbes, οι ελιές δεν φαίνεται να εξυπηρετούν κάποιον συγκεκριμένο εξελικτικό σκοπό. Αντίθετα, αποτελούν ένα παραπροϊόν της λειτουργίας των κυττάρων που παράγουν τη χρωστική ουσία του δέρματος.

Πώς δημιουργείται μια ελιά

Το χρώμα του δέρματός μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα μελανοκύτταρα, εξειδικευμένα κύτταρα που παράγουν μελανίνη.

Η μελανίνη απορροφά μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας και συμβάλλει στην προστασία του DNA των κυττάρων του δέρματος.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα μελανοκύτταρα κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα στην επιδερμίδα. Όταν, όμως, συγκεντρωθούν και πολλαπλασιαστούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σχηματίζεται ένας μελανοκυτταρικός σπίλος, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε ως ελιά.

Ορισμένες ελιές είναι επίπεδες, ενώ άλλες σχηματίζουν μικρά εξογκώματα στην επιφάνεια του δέρματος.

Η γενετική αλλαγή που ενεργοποιεί τη διαδικασία

Σύμφωνα με την επιστημονική εξήγηση που παρουσιάζει το Forbes, η δημιουργία πολλών κοινών ελιών αρχίζει από μια μικρή γενετική αλλαγή σε ένα μελανοκύτταρο.

Συχνά εμπλέκεται το γονίδιο BRAF, το οποίο συμμετέχει στη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης.

Όταν εμφανιστεί μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, το κύτταρο μπορεί να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια μικρή ομάδα μελανοκυττάρων.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι αυτή η ανάπτυξη συνήθως σταματά από μόνη της.

Το «φρένο» του οργανισμού που σταματά τον πολλαπλασιασμό

Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται ογκογονιδιακά επαγόμενη κυτταρική γήρανση.

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία ένα κύτταρο, παρότι έχει λάβει σήματα που ενισχύουν την ανάπτυξή του, σταματά να διαιρείται.

Μελέτες που δημοσιεύτηκαν στα επιστημονικά περιοδικά Nature Genetics το 2003 και Nature το 2005 συνέδεσαν τις κοινές ελιές με μεταλλάξεις του BRAF και με μηχανισμούς αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Με απλά λόγια, μια ελιά μπορεί να θεωρηθεί ως μια μικρή ομάδα κυττάρων που άρχισε να αναπτύσσεται, αλλά στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε ένας φυσικός μηχανισμός που περιόρισε την ανάπτυξή της.

Τι σχέση έχουν οι ελιές με το μελάνωμα;

Το γεγονός ότι ορισμένες ελιές φέρουν μεταλλάξεις σε γονίδια που σχετίζονται και με το μελάνωμα δεν σημαίνει ότι είναι καρκινικές.

Οι περισσότερες ελιές είναι καλοήθεις και παραμένουν έτσι σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Ωστόσο, μια ελιά που αλλάζει μέγεθος, σχήμα ή χρώμα, εμφανίζει ασυμμετρία, αιμορραγεί ή παρουσιάζει άλλες νέες μεταβολές χρειάζεται αξιολόγηση από δερματολόγο.

Τελικά, οι ελιές δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα από μόνες τους. Αποτελούν, όμως, ένα καθημερινό παράδειγμα της σύνθετης λειτουργίας των κυττάρων του δέρματος και των μηχανισμών που μπορούν να εμποδίσουν τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους.

Με πληροφορίες από το Forbes, lifo.gr