Συνάντηση Προύντζου και Ολγκίν στις 9 Νοεμβρίου: «Υπάρχουν περιθώρια για συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην περιοχή της νεκρής ζώνης» (ηχητικό)

Τη συνάντηση γνωστοποίησε ο ίδιος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη

Όπως ανέφερε, η συνάντησή του με την κ. Ολγκίν έχει ήδη καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του Τουρκοκύπριου δημάρχου Μεχμέτ Χαρμαντζί. Ωστόσο, ο κ. Προύντζος ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν κοινές εισηγήσεις των δύο δημάρχων για την εντός των τειχών Λευκωσία, οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ερωτηθείς κατά πόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιμετωπίζει θετικά τις συγκεκριμένες προτάσεις, απέφυγε να μιλήσει εκ μέρους του Προέδρου, σημειώνοντας ωστόσο ότι, από τις επαφές που είχε τόσο με τον ίδιο όσο και με τον διαπραγματευτή, εκτιμά ότι υπάρχει θετική προσέγγιση.

Ο δήμαρχος δεν υπεισήλθε στις λεπτομέρειες των εισηγήσεων, άφησε όμως να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια για συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην περιοχή της νεκρής ζώνης της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

Όπως είπε, το ζήτημα έχει συζητηθεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκτίμησε ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κριτική για τις καθυστερήσεις στα οδοφράγματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Προύντζος στην πορεία των προσπαθειών για διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, εκφράζοντας την άποψη ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και ότι το ζήτημα θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί καλύτερα η παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

Αναγνώρισε τη λογική της αμοιβαιότητας στις διαπραγματεύσεις για τα οδοφράγματα και την προσπάθεια εξασφάλισης του μέγιστου δυνατού οφέλους. Επισήμανε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης, θα μπορούσε να είχε υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός.

«Ο σκοπός είναι η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι, έπειτα από μια δεκαετία χωρίς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, χρειάζεται μια περισσότερο τολμηρή προσέγγιση, με καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

Η πίεση στον Άγιο Δομέτιο

Σε σχέση με τις διελεύσεις από και προς τα κατεχόμενα, ο δήμαρχος Λευκωσίας επανέλαβε ότι το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Παρά τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ανέφερε ότι κατά τις ώρες αιχμής η περιοχή αντιμετωπίζει έντονη συμφόρηση λόγω του μεγάλου αριθμού διελεύσεων.

Για τα υπό συζήτηση νέα οδοφράγματα, αναφέρθηκε στη Μια Μηλιά και στο Πυρόι, σημειώνοντας ότι το δεύτερο συνδέεται με την περιοχή της Αγλαντζιάς, εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο χειρισμός του ζητήματος των οδοφραγμάτων ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι ο ίδιος δεν διαθέτει πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία σχετικά με το οδόφραγμα Καϊμακλίου.

Κρατική Έκθεση: Ζητά αποφάσεις από την κυβέρνηση

Στη συζήτηση τέθηκαν και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της πρωτεύουσας, τα οποία ο δήμαρχος συζήτησε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ένα από τα σημαντικότερα αφορά τη μετατροπή του χώρου της Κρατικής Έκθεσης σε Μητροπολιτικό Πάρκο της Δημιουργίας.

Ο κ. Προύντζος ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου με έντονα δασικά χαρακτηριστικά, στο οποίο οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα περιορίζονται περίπου στο 10% της συνολικής έκτασης των 250.000 τετραγωνικών μέτρων.

Στον χώρο προγραμματίζεται επίσης η κατασκευή λίμνης κατακράτησης ομβρίων υδάτων, η οποία θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην Έγκωμη. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, έχει ήδη διοριστεί αρχιτέκτονας για την ετοιμασία των προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι εκκρεμεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον ορισμό του Δήμου Λευκωσίας ως διαχειριστή του χώρου, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση.

Όπως είπε, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει υποβληθεί και πρόταση για εξασφάλιση ενός αρχικού κονδυλίου, ώστε να κατεδαφιστούν τα περίπτερα που δεν θα αξιοποιηθούν, να αποκατασταθούν οι αρδεύσεις και να καταστεί ο χώρος ασφαλής και προσβάσιμος στο κοινό πριν από την ολοκλήρωση του συνολικού έργου.

ΓΣΠ: Υπερασπίζεται τον διαγωνισμό για τα καταστήματα

Απαντώντας στην κριτική για τον τρόπο διάθεσης των πέντε εμπορικών υποστατικών στην Πλατεία Παλαιού ΓΣΠ, ο κ. Προύντζος απέρριψε τις αναφορές ότι οι όροι του διαγωνισμού διαμορφώθηκαν προς όφελος συγκεκριμένων ενδιαφερομένων.

Υποστήριξε ότι ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός και ότι η επιλογή ενιαίας διαχείρισης των καταστημάτων κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χώρου και της ανάγκης συντονισμένης λειτουργίας.

Αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των υποστατικών, τα οποία παραδίδονται χωρίς εσωτερική διαρρύθμιση και εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2027.