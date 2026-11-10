Πέθανε το μοντέλο Τούκι Σμιθ: Η γυναίκα που απέκτησε δίδυμα με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο Τούκι Σμιθ (Toukie Smith), η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «227», αλλά και από την πολυετή σχέση της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, που μετέδωσε την είδηση επικαλούμενο ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Σμιθ πέθανε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τον θάνατό της ανακοίνωσαν στις 9 Νοεμβρίου τα δίδυμα παιδιά της, Έιριν και Τζούλιαν, τα οποία απέκτησε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο το 1995. Στην ανακοίνωσή τους περιέγραψαν τη μητέρα τους ως μια δυναμική προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων που τη γνώρισαν.

Toukie Smith, model and actor known for her role on '227,' dies at 74 https://t.co/DjsEBrxo7V — Los Angeles Times (@latimes) November 10, 2026

Η μακροχρόνια μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Σμιθ αντιμετώπιζε επί χρόνια τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μια χρόνια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Όπως επισημαίνει το Entertainment Weekly, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της ασθένειάς της. Η οικογένειά της περιορίστηκε στην αναφορά ότι είχε δώσει μια μακρά και γενναία μάχη με τη νόσο.

Η σχέση με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τα δίδυμα παιδιά τους

Η προσωπική ζωή της Τούκι Σμιθ απασχόλησε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κυρίως λόγω της σχέσης της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Οι δύο τους άρχισαν να διατηρούν σχέση το 1988, η οποία, με διακοπές, διήρκεσε μέχρι το 1996. Παρότι αποτελούσαν ένα από τα γνωστά ζευγάρια του Χόλιγουντ εκείνης της περιόδου, απέφευγαν να δημοσιοποιούν λεπτομέρειες της κοινής τους ζωής.

Τον Οκτώβριο του 1995 απέκτησαν δίδυμα παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Περίπου έναν χρόνο αργότερα οι δρόμοι τους χώρισαν.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Σμιθ είχε αναφερθεί στη σημασία της ιδιωτικότητας σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times το 1990, αποφεύγοντας να συζητήσει δημόσια τη σχέση της με τον διάσημο ηθοποιό.

Rest In Power to model and actress Toukie A. Smith. She joins her brother, the legendary fashion designer Willi Smith, in Heaven. https://t.co/zGGyM44tiG — The G-Listed (@theglisted) November 9, 2026

Από τις πασαρέλες του Παρισιού στην αμερικανική τηλεόραση

Η Τούκι Σμιθ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1952 στη Φιλαδέλφεια, με το πραγματικό όνομα Ντόρις Σμιθ. Το προσωνύμιο «Τούκι» της το είχε δώσει η γιαγιά της όταν ήταν μικρή.

Σπούδασε στο Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης και ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο το 1972. Συνεργάστηκε με κορυφαίους σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων οι Ιμπέρ ντε Ζιβανσί, Τιερί Μιγκλέρ, Ισέι Μιγιάκε και Ιβ Σεν Λοράν, ενώ εμφανίστηκε σε περιοδικά όπως τα Vogue, Ebony και Cosmopolitan.

Το 1978 αναδείχθηκε μοντέλο της χρονιάς από το πολυκατάστημα Bloomingdale's, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον χώρο της μόδας.

Σημαντική επιρροή στην επαγγελματική της πορεία είχε ο μεγαλύτερος αδελφός της, Γουίλι Σμιθ, γνωστός Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, ο οποίος πέθανε το 1987, σε ηλικία μόλις 39 ετών, από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS.

Η τηλεοπτική καριέρα και η σειρά «227»

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Σμιθ στράφηκε στην υποκριτική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις στη δημοφιλή αστυνομική σειρά «Miami Vice».

Το 1989 εντάχθηκε στο καστ της κωμικής σειράς «227» του NBC, υποδυόμενη την Έβα Ρόλεϊ, έναν χαρακτήρα που εμφανίστηκε στις δύο τελευταίες σεζόν της παραγωγής.

Ακολούθησαν συμμετοχές σε κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «I Like It Like That», «Joe's Apartment» και «The Preacher's Wife».

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης, δημιουργώντας επιχείρηση τροφοδοσίας εκδηλώσεων και ανοίγοντας εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.

Η απώλειά της προκάλεσε συγκίνηση στην οικογένειά της. Η κόρη της, Έιριν, την αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη της για τη μητέρα της.

Η Σμιθ αφήνει πίσω της τα δύο παιδιά της και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας και της αμερικανικής ψυχαγωγίας.

Πηγές: The Hollywood Reporter / People, Los Angeles Times / Entertainment Weekly