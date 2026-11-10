Τέσσερα χρόνια φυλάκιση σε 56χρονο για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό – Ανήκε στην εταιρεία όπου εργαζόταν η πρώην σύζυγός του

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 56χρονος μετέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σε χώρο στάθμευσης κοντά σε παιδότοπο, όπου βρισκόταν σταθμευμένο όχημα αξίας 6.000 ευρώ. Χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, περιέλουσε το όχημα με εύφλεκτη ύλη και έθεσε φωτιά, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του.

Το όχημα ανήκε σε εταιρεία στην οποία εργαζόταν η πρώην σύζυγός του, ενώ οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη ακόμη πέντε υποθέσεις στις οποίες ο 56χρονος παραδέχθηκε αδικήματα, μεταξύ των οποίων πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, άσκηση βίας στην οικογένεια, παράνομη κατοχή και χρήση ελεγχόμενων φαρμάκων, καθώς και κλοπή.

Το Δικαστήριο χαρακτήρισε τις ενέργειές του μεθοδευμένες και προσχεδιασμένες, τονίζοντας την ανάγκη επιβολής αυστηρής και αποτρεπτικής ποινής. Προς όφελός του λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή του, το λευκό ποινικό μητρώο και η πρόθεσή του να αποζημιώσει το θύμα.