Πρωταθλήτριες στα πτυχία, αλλά με αυξανόμενο κίνδυνο φτώχειας οι Κύπριες (βίντεο)

Σε παρουσίασή του σε εκδήλωση της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ) με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για την Κύπρια Γυναίκα», ανέφερε ακόμη ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία Κύπριες καταγράφουν το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, σημείωσε καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ από το 2023.

Η πρόκληση για την Κύπρο, τόνισε, δεν περιορίζεται στην ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των γυναικών, αλλά κυρίως στη μετατροπή της γνώσης σε πράξη.

Παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν ότι οι Κύπριες συγκαταλέγονται στις πλέον μορφωμένες γυναίκες της Ευρώπης και επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων, τόνισε ότι παράγοντες όπως οι αυξημένες ευθύνες φροντίδας, οι εισοδηματικές ανισότητες, η χαμηλότερη αυτοπεποίθηση σε οικονομικά ζητήματα και οι κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από τη λήψη οικονομικών αποφάσεων εξακολουθούν να λειτουργούν ως εμπόδια.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές φάσεις της ζωής των γυναικών, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Στον χαιρετισμό του κατά την εναρκτήρια εκδήλωση , ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και Πρόεδρος της ΚΕΧΑΠ, Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας ως βασικού εφοδίου για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε το 2025, σημείωσε ότι μόλις το 17% των πολιτών στην Κύπρο επιτυγχάνει το ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, έναντι 34% κατά μέσο όρο στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες στην Κύπρο περιορίζεται στο 14%, σε σύγκριση με 20% για τους άνδρες.

Επεσήμανε επίσης ότι μόνο το 18% των γυναικών αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές του γνώσεις ως υψηλές ή πολύ υψηλές, έναντι σχεδόν 33% των ανδρών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία όχι μόνο της απόκτησης γνώσεων αλλά και της αυτοπεποίθησης για την αξιοποίησή τους.

Όπως ανέφερε, η χρηματοοικονομική παιδεία δεν έχει στόχο να υποδεικνύει στους πολίτες ποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν, αλλά να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αξιολογούν τις επιλογές τους και να αποφασίζουν με γνώση και κριτική σκέψη.

Ο Διοικητής συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη μείωση του χάσματος χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μεταξύ γυναικών και ανδρών, στην οποία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τόνισε, παράλληλα, ότι φιλοδοξία της ΚΕΧΑΠ είναι η προσπάθεια αυτή να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη την Κύπρο, προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης σε γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και συνθηκών ζωής.

Στο επίκεντρο το χάσμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Γυναίκες και Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση: Το Χάσμα που Επιμένει και Πώς Μπορούμε να το Γεφυρώσουμε».

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, η Χρηματοοικονομική Επίτροπος και Πρέσβειρα της Κύπρου για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, και η δημοσιογράφος Κατερίνα Αγαπητού. Τη συζήτηση συντόνισε η Πάνη Καραμάνου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και Εξυγίανσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκαν οι κοινωνικοί και θεσμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και οι προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές και αποφάσεις.

Ισχυρά τα στερεότυπα για τους ρόλους ανδρών και γυναικών

Στα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αναφέρθηκε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε.

Επικαλούμενη στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου του 2024, ανέφερε ότι στην Κύπρο το 54% των ανδρών και το 52% των γυναικών συμφωνούν με την αντίληψη ότι ο σημαντικότερος ρόλος του άνδρα είναι να κερδίζει χρήματα. Αντίστοιχα, το 53% των ανδρών και το 49% των γυναικών θεωρούν ότι ο σημαντικότερος ρόλος της γυναίκας είναι η φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας.

Σημείωσε ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την επιμονή παραδοσιακών αντιλήψεων στην κυπριακή κοινωνία, παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των πολιτών αναγνωρίζει τη σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών. «Υπάρχουν κοινές αντιλήψεις και στερεότυπα στην κοινωνία για το ρόλο των γυναικών», ανέφερε επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες έχουν έλλειψη χρόνου λόγω των στρεοτύπων.

Η κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν γυναίκες κατά τη λήψη οικονομικών και επαγγελματικών αποφάσεων, περιλαμβανομένων ζητημάτων πρόσβασης σε δανεισμό, εξαιτίας προκαταλήψεων και έλλειψης ευελιξίας.

Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, η οποία πρέπει να αρχίζει από νεαρή ηλικία, μέσα από την εκπαίδευση και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών στερεοτύπων.

Η κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε ακόμη στις δράσεις για στήριξη των γυναικών όπως είναι η επέκταση του ολοήμερου σχολείου, η διεύρυνση της γονικής άδειας και η επέκταση των δομών φροντίδας.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοδούλου, όταν οι γυναίκες είναι οικονομικά ενισχυμένες, ενισχυμένη βγαίνει και η οικονομία.

Δυσκολίες στις συναλλαγές

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος και Πρέσβειρα της Κύπρου για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γυναίκες στις συναλλαγές τους με το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, μέσα από την καθημερινή εμπειρία του θεσμού διαπιστώνονται προκλήσεις σε ζητήματα διαχείρισης χρημάτων, δανείων, ασφαλιστικών προϊόντων και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εξακολουθούν να παρατηρούνται ανισότητες στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση των γυναικών, σημείωσε ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο φόβος, η ανεπαρκής πληροφόρηση και η έλλειψη καθοδήγησης τις αποτρέπουν από το να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ή να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Η κ. Γεωργιάδου, παραδέχθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο γυναίκες είναι πιο ευκολόπιστες.

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Αγαπητού, μεταφέροντας εμπειρίες από την επαφή της με εργαζόμενες και γυναίκες επιχειρηματίες, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης και της δημιουργίας ουσιαστικών μηχανισμών στήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη προγραμμάτων καθοδήγησης και mentoring, μέσω των οποίων οι γυναίκες μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αξιοποιήσουν επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η κ. Αγαπητού έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, αναφέροντας συγκεκριμένο παράδειγμα που την επηρέασε όπως σημείωσε και συναιθηματικά.

Τη συζήτηση συντόνισε η Πάνη Καραμάνου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και Εξυγίανσης της ΚΤΚ.

Συνέχεια στην προσπάθεια μέσω της Moneypedia

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις της ΚΕΧΑΠ για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο και τη μείωση των διαφορών που εξακολουθούν να καταγράφονται μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η εθνική ψηφιακή πύλη moneypedia.cy, η οποία προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για χρηματοοικονομικά θέματα, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών.

Η ΚΕΧΑΠ επιδιώκει να συνεχίσει και να διευρύνει τις δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ώστε περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε πρακτική γνώση και να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τα χρήματα και το οικονομικό τους μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η επίσημη εθνική ψηφιακή πύλη χρηματοοικονομικής παιδεία.

Πρακτικές γνώσεις για την καθημερινή διαχείριση των χρημάτων

Στο πλαίσιο της δράσης, στις 10 και 11 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται τέσσερα δωρεάν εργαστήρια αποκλειστικά για γυναίκες, τα οποία καλύπτουν βασικές πτυχές της προσωπικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Οι συμμετέχουσες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την κατάρτιση και διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού, την αποταμίευση και τις επενδύσεις, τον υπεύθυνο δανεισμό και τη διαχείριση χρέους, καθώς και τον έγκαιρο σχεδιασμό για τη συνταξιοδότηση.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από γυναίκες εκπαιδεύτριες και έχουν πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα, με παραδείγματα, ασκήσεις και σενάρια από την καθημερινότητα. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανόησης των χρηματοοικονομικών εννοιών και στην απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ