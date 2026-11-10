Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών απολύμανσης και αναλύσεων των δειγματοληψιών στην περιοχή, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες άναψαν το πράσινο φως, ώστε από σήμερα να εγκατασταθούν 28 αρνιά-δείκτες στη φάρμα του πατρός Χρίστου στην Πάχνα, η οποία πριν από έξι μήνες επηρεάστηκε από τον αφθώδη πυρετό, με αποτέλεσμα τη θανάτωση ολόκληρου το κοπαδιού.
Αφθώδης πυρετός: Επαναδραστηριοποιείται η πρώτη μονάδα στην Πάχνα, 28 ζώα-δείκτες στη φάρμα του ιερέα (φώτος)
Την ίδια ώρα επικρατεί αναβρασμός στους κτηνοτρόφους των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη ζημιά από τον αφθώδη πυρετό, διότι βλέπουν καθυστερήσεις στην επαναδραστηριοποίηση.
Πρόκειται για την πρώτη μονάδα που προχωρεί στη διαδικασία ανασύστασης του ζωικού της πληθυσμού μετά την εμφάνιση της νόσου.
Τα ζώα θα τοποθετηθούν σήμερα στη μονάδα ως ζώα-δείκτες, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Μετά την άφιξή τους, θα πραγματοποιηθεί απογραφή από κτηνιατρικό λειτουργό της επαρχίας Λεμεσού, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος παρακολούθησης και ελέγχων.
Σε διάστημα περίπου 21 με 30 ημερών αναμένεται να ληφθούν νέα δείγματα από τα ζώα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι απαλλαγμένα από τον αφθώδη πυρετό. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, θα μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία ανασύστασης και να προχωρήσει σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν εντοπιστεί η νόσος, τα ζώα θα οδηγηθούν σε θανάτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Την ίδια ώρα επικρατεί αναβρασμός στους κτηνοτρόφους των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη ζημιά από τον αφθώδη πυρετό, διότι βλέπουν καθυστερήσεις στην επαναδραστηριοποίηση.
Από την πλευρά του το Υπουργείο Γεωργίας, δεσμεύτηκε την περασμενη Τρίτη στη Βουλή ότι τις επόμενες μέρες θα έδινε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα επαναλειτουργίας ανά περιοχή.
Για το θέμα αναμένεται να δώσει σήμερα ενημέρωση στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, ο υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης.
Φωτογραφίες από την πρώτη μονάδα επαναδραστηριοποίησης μετά τις μαζικές θανατώσεις λόγω του αφθώδους πυρετούς. Η μονάδα ανήκει στον Πάτερ Χρίστο στην Πάχνα και περιλαμβάνει 28 νέα ζώα, ηλικίας 4-5 μηνών, από εμβολιασμένους γονείς, αλλά τα ίδια είναι ανεμβολίαστα.
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