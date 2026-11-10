Αφθώδης πυρετός: Επαναδραστηριοποιείται η πρώτη μονάδα στην Πάχνα, 28 ζώα-δείκτες στη φάρμα του ιερέα (φώτος)

Πρόκειται για την πρώτη μονάδα που προχωρεί στη διαδικασία ανασύστασης του ζωικού της πληθυσμού μετά την εμφάνιση της νόσου.

Τα ζώα θα τοποθετηθούν σήμερα στη μονάδα ως ζώα-δείκτες, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Μετά την άφιξή τους, θα πραγματοποιηθεί απογραφή από κτηνιατρικό λειτουργό της επαρχίας Λεμεσού, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος παρακολούθησης και ελέγχων.

Σε διάστημα περίπου 21 με 30 ημερών αναμένεται να ληφθούν νέα δείγματα από τα ζώα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι απαλλαγμένα από τον αφθώδη πυρετό. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, θα μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία ανασύστασης και να προχωρήσει σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν εντοπιστεί η νόσος, τα ζώα θα οδηγηθούν σε θανάτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Την ίδια ώρα επικρατεί αναβρασμός στους κτηνοτρόφους των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη ζημιά από τον αφθώδη πυρετό, διότι βλέπουν καθυστερήσεις στην επαναδραστηριοποίηση.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Γεωργίας, δεσμεύτηκε την περασμενη Τρίτη στη Βουλή ότι τις επόμενες μέρες θα έδινε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα επαναλειτουργίας ανά περιοχή.

Για το θέμα αναμένεται να δώσει σήμερα ενημέρωση στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, ο υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης.