Καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια φυλάκισης ο Ράσελ Μπραντ για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις - Το «σ’ αγαπώ» στη σύζυγό του και οι νέες καταγγελίες

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο Σάουθγουορκ του Λονδίνου, με τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο 51χρονος να έχουν διαπραχθεί την περίοδο 2004-2009.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι ο Μπραντ αξιοποιούσε τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του για να προσεγγίζει γυναίκες, χαρακτηρίζοντάς τον «σεξουαλικό αρπακτικό που δρούσε μεθοδικά».

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τέσσερα αδικήματα, ενώ τον αθώωσε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Η αντίδρασή του στην ανακοίνωση της ποινής

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός παρέμεινε ανέκφραστος κατά την ανακοίνωση της ποινής του.

Ακολούθως, στράφηκε προς τη σύζυγό του και της ψιθύρισε «Σ’ αγαπώ».

Πόσα χρόνια αναμένεται να παραμείνει στη φυλακή

Με βάση τις σχετικές διατάξεις του βρετανικού συστήματος αποφυλάκισης για ορισμένα σοβαρά αδικήματα, ο Μπραντ αναμένεται να εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του στη φυλακή, δηλαδή περίπου επτά χρόνια.

Μετά την αποφυλάκισή του, προβλέπεται να τεθεί υπό επιτήρηση για το υπόλοιπο της ποινής του, με περιοριστικούς όρους που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και ηλεκτρονική παρακολούθηση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για νέες καταγγελίες

Παρά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας, οι έρευνες σε βάρος του ηθοποιού δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το Sky News, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ο Μπραντ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση για ξεχωριστές καταγγελίες βιασμού που έχουν υποβάλει δύο ακόμη γυναίκες.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας και δεν συνδέονται με τις κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε.