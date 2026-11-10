Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξεσπά για τις φήμες διαζυγίου με την Ιλάειρα - «Έφτασαν να γράφουν για την επιμέλεια της κόρης μας»

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha Ελλάδας, ο Κύπριος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα για την προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Διάβασα και ότι χώρισα. Λένε ότι έχω φτάσει σε διαζύγιο και έχουμε χωρίσει την επιμέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις φήμες που αφορούν τον γάμο του και τη μικρή τους κόρη, Ιωάννα-Μελωδία.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τόνισε ότι, εάν είχε πράγματι χωρίσει από την Ιλάειρα Ζήση, δεν θα το έκρυβαν από τον κόσμο, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη.

Παραδέχθηκε ότι, όπως σε κάθε γάμο, έτσι και στη δική τους σχέση υπάρχουν διαφωνίες και δύσκολες στιγμές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συνεχής αναπαραγωγή φημών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ένα ζευγάρι.

Ιδιαίτερα τον απασχολεί, όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο η κόρη τους να διαβάσει μεγαλώνοντας όσα δημοσιεύονται σήμερα για τους γονείς της. Πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του στενοχωριούνται από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Έχασε 20 κιλά σε δύο μήνες

Στην ίδια συνέντευξη, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας ότι έχασε 20 κιλά μέσα σε δύο μήνες.

Όπως εξήγησε, η απώλεια βάρους ακολούθησε επέμβαση γαστρικού bypass, στην οποία υποβλήθηκε για λόγους υγείας.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου θέλησε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι τα δημοσιεύματα περί διαζυγίου και διαχωρισμού της επιμέλειας της κόρης τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.