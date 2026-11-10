Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τρίτη θέση των πλουσιότερων μουσικών παγκοσμίως

Η οικονομική του πορεία στηρίζεται στον μουσικό του κατάλογο, σε νομικές και επιχειρηματικές κινήσεις, στις περιοδείες και στη συλλογή έργων τέχνης του. Σημαντικό μέρος των εσόδων του προέρχεται από την MPL Communications, την εταιρεία που ίδρυσε το 1969, λίγους μήνες πριν από τη διάλυση των Beatles. Η MPL διαχειρίζεται σήμερα τόσο τραγούδια του ΜακΚάρτνεϊ όσο και καταλόγους άλλων καλλιτεχνών.

Η εταιρεία απέκτησε δικαιώματα έργων καλλιτεχνών όπως ο Buddy Holly, ενώ διαθέτει άδειες για δημοφιλή μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ανάμεσά τους είναι τα «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» και «The Christmas Song». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα έσοδα της εταιρείας από αυτές τις δραστηριότητες φτάνουν σχεδόν τα 250 εκατ. δολάρια.

Όπως αναφέρει το Forbes, μέσω του Guardian, ο ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει δικαιώματα όταν ένα σχολείο ανεβάζει το «Grease» ή όταν κάποιος ακούει μέσω streaming το «Blue Suede Shoes».

Ως πρώην μέλος των Beatles, λαμβάνει επίσης το 25% των εσόδων της Apple Corps, της εταιρείας του συγκροτήματος. Η Apple Corps αποφέρει περίπου 50 εκατ. δολάρια τον χρόνο από δικαιώματα streaming, πωλήσεις βινυλίων και συλλεκτικών προϊόντων.

Ο ΜακΚάρτνεϊ κερδίζει επιπλέον περίπου 10 εκατ. δολάρια από συνθετικά δικαιώματα τραγουδιών των Beatles. Για τα δικαιώματα αυτά έδωσε δικαστικές μάχες στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το Forbes αποτιμά σήμερα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στα 200 εκατ. δολάρια.

Στην εκτίμηση της περιουσίας του συνυπολογίζονται και τα έσοδα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, μεταξύ των οποίων οι 79 συναυλίες της περιοδείας «Got Back» από το 2022 έως το 2025. Περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα σε όλο τον κόσμο και μια σπάνια συλλογή έργων τέχνης, με υπογραφές ζωγράφων όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ρενέ Μαγκρίτ.

Πηγή: ΚΥΠΕ