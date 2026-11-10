GSI: Στην τελική ευθεία ο απόπλους του γαλλικού ερευνητικού πλοίου – Αύριο η αναμενόμενη αναχώρηση, λεπτοί χειρισμοί με την Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το protothema.gr, επικαλούμενο πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη από το λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά θα πραγματοποιήσει δοκιμές βαθμονόμησης των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης, διαδικασία που διαρκεί περίπου 24 ώρες, προτού κατευθυνθεί στην περιοχή των ερευνών.

Κρίσιμη η στάση της Άγκυρας

Η επανέναρξη των εργασιών για το έργο Great Sea Interconnector (GSI) πραγματοποιείται υπό το βάρος των προηγούμενων τουρκικών αντιδράσεων, οι οποίες είχαν οδηγήσει στη διακοπή ερευνών το καλοκαίρι του 2024.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εκδώσει τις σχετικές NAVTEX, κατόπιν αιτήματος της γαλλικής εταιρείας Nexans, ενώ η Τουρκία έχει αντιδράσει με δική της ναυτική οδηγία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γαλλική διπλωματική παρέμβαση προς την Άγκυρα, η οποία αποσκοπεί στην αποφυγή νέας έντασης και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των ερευνών.

Κατά τις πληροφορίες, η γαλλική ρηματική διακοίνωση διευκρινίζει ότι η ενημέρωση της Τουρκίας δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ούτε προδικάζει ζητήματα θαλάσσιων ζωνών και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, στην Αθήνα επικρατεί επιφυλακτικότητα για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις εξελίξεις προκειμένου να προβάλει εκ νέου τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μαρινάκης: Δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση κυριαρχικά δικαιώματα

Τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν αποτελεί άδεια για τη διεξαγωγή των ερευνών επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η αδειοδότηση πραγματοποιήθηκε μέσω των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, ξεκαθαρίζοντας ότι η υλοποίηση του έργου δεν συνεπάγεται διαπραγμάτευση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η σημασία της συγκυρίας

Σύμφωνα με το protothema.gr, η Αθήνα επιδιώκει να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, εκτιμώντας ότι η διεξαγωγή της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αποτροπή νέας έντασης.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η άφιξη του Abeille Marengo στην περιοχή των ερευνών και η διαπίστωση κατά πόσον οι εργασίες θα προχωρήσουν χωρίς νέες παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από protothema.gr, ertnews.gr