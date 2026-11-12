Πολλά υποσχόμενο το μεγάλο φινάλε του «Maestro»: Νέα πρόσωπα και ανατροπές στην τελευταία σεζόν – Κυκλοφόρησε το τρέιλερ και ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ελληνική σειρά, που κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού, επιστρέφει με νέες ανατροπές και πρόσωπα που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Από την πρώτη της προβολή, η παραγωγή ξεχώρισε για την κινηματογραφική αισθητική, τη μουσική και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών της, ενώ κατάφερε να βρεθεί στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix στην κατηγορία των μη αγγλόφωνων σειρών, αλλά και στις αντίστοιχες κατατάξεις αρκετών χωρών.

Τι θα δούμε στην τελευταία σεζόν

Στον τελευταίο κύκλο, οι χαρακτήρες της σειράς βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, καθώς νέες εξελίξεις και ανατροπές οδηγούν την πλοκή στην κορύφωσή της.

Η ιστορία επιστρέφει στους Παξούς, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να ολοκληρώνει τον κύκλο της σειράς.

Οι ηθοποιοί που επιστρέφουν και οι νέες προσθήκες

Στην τελευταία σεζόν επιστρέφουν, μεταξύ άλλων, η Χάρις Αλεξίου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Φάνης Μουρατίδης, η Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, ο Αντίνοος Αλμπάνης, η Στεφανία Γουλιώτη, η Κλέλια Ανδριολάτου, ο Ορέστης Χαλκιάς, ο Γιώργος Μπένος, ο Κώστας Μπερικόπουλος και η Τόνια Μαράκη.

Στο καστ προστίθενται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, η Ανθή Ευστρατιάδου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Νίκος Κουκάς, ο Βασίλης Μίχας και ο Νίκος Καραθάνος.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της ALTER EGO MEDIA / MEGA, με την εκτέλεση παραγωγής να αναλαμβάνει η FOSS PRODUCTIONS.

Δείτε το βίντεο από την τελευταία σεζόν του «Maestro»: