Το κόλπο για να εξαφανίσετε τα άλατα από το ντους χωρίς να τρίβετε με τις ώρες

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε περιοχές με σκληρό νερό, καθώς τα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου παραμένουν στις επιφάνειες όταν εξατμίζεται το νερό.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας απλός τρόπος να περιορίσουμε τη συσσώρευσή τους χωρίς υπερβολικό τρίψιμο και χωρίς να χρησιμοποιούμε διαρκώς ισχυρά χημικά καθαριστικά.

Το υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα

Το λευκό ξίδι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση ελαφρών επικαθίσεων αλάτων από απλές γυάλινες επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στα όξινα καθαριστικά. Η δράση του οφείλεται στο οξικό οξύ, το οποίο βοηθά στη διάλυση ορισμένων μεταλλικών υπολειμμάτων.

Η διαδικασία είναι απλή. Αρχικά, ελέγχουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς ορισμένες ντουζιέρες έχουν ειδικές επιστρώσεις που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ξίδι.

Εάν το υλικό το επιτρέπει, αραιώνουμε το λευκό ξίδι με ίση ποσότητα νερού και εφαρμόζουμε μικρή ποσότητα σε ένα μαλακό πανί. Καθαρίζουμε προσεκτικά το τζάμι και αφήνουμε το διάλυμα να δράσει για λίγα λεπτά, χωρίς να στεγνώσει πάνω στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό και σκουπίζουμε με στεγνό πανί μικροϊνών.

Δεν χρησιμοποιούμε ξίδι σε μάρμαρο, φυσική πέτρα ή ευαίσθητες μεταλλικές επιστρώσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορές.

Το λάθος που κάνουμε μετά από κάθε μπάνιο

Το σημαντικότερο μυστικό δεν βρίσκεται απαραίτητα στο καθαριστικό αλλά σε μια συνήθεια που διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό.

Όταν ολοκληρώνουμε το ντους, το νερό που παραμένει πάνω στα τζάμια εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω τα μεταλλικά άλατα. Με την επανάληψη της διαδικασίας δημιουργούνται όλο και πιο επίμονα σημάδια.

Η χρήση ενός μικρού καθαριστήρα τζαμιών, γνωστού ως squeegee, αμέσως μετά το μπάνιο μπορεί να μειώσει σημαντικά τα υπολείμματα νερού.

Αρκεί να περάσουμε το τζάμι από πάνω προς τα κάτω και στη συνέχεια να στεγνώσουμε τα σημεία όπου συγκεντρώνονται σταγόνες.

Προσοχή στις βρύσες και στα πλακάκια

Ένα λάθος είναι να εφαρμόζουμε το ίδιο καθαριστικό σε κάθε επιφάνεια. Οι επιχρωμιωμένες βρύσες, οι μαύρες μπαταρίες και τα πλακάκια με ειδική επίστρωση μπορεί να χρειάζονται διαφορετική φροντίδα.

Για τον καθημερινό καθαρισμό, ένα μαλακό πανί με νερό και λίγο ήπιο απορρυπαντικό είναι συχνά αρκετό. Το καλό ξέπλυμα και το άμεσο στέγνωμα βοηθούν στην αποφυγή νέων λεκέδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους αρμούς, όπου η παρατεταμένη υγρασία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναμειγνύουμε ξίδι με χλωρίνη, καθώς μπορεί να παραχθούν επικίνδυνα αέρια.

Η συνήθεια που κρατά το μπάνιο καθαρό περισσότερο

Η συχνή απομάκρυνση των σταγόνων είναι συνήθως αποτελεσματικότερη από το να περιμένουμε να συσσωρευτούν σκληρές επικαθίσεις και στη συνέχεια να προσπαθούμε να τις αφαιρέσουμε.

Ένα λεπτό φροντίδας μετά το ντους μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για πολύωρο καθάρισμα, διατηρώντας τα τζάμια πιο διαφανή και τις επιφάνειες σε καλύτερη κατάσταση.