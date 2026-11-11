Αλλαγή σκυτάλης στη DC Studios: Νέος επικεφαλής ο Τζέρεμι Λάτσαμ

«Ο Τζέιμς και ο Πίτερ εγκαινίασαν μια νέα εποχή για την DC Studios και την οδήγησαν μέσα από μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, θέτοντας νέες βάσεις και δημιουργώντας ένα πρόγραμμα ταινιών για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι», ανέφεραν σε κοινή δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, και ο νέος συνδιευθύνων σύμβουλος Ινόν Κράιζ. «Είμαστε ευγνώμονες για το πάθος, τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους», πρόσθεσαν.

Ο Λάτσαμ έχει μακρά και σημαντική θητεία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU), με συμμετοχή σε ταινίες όπως τα «Iron Man» και «The Avengers». Όπως αναφέρει το Variety, είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γκαν στην ταινία «Guardians of the Galaxy».

Στο νέο του ρόλο θα έχει την ευθύνη της δημιουργικής κατεύθυνσης, της παραγωγής και του συνολικού σχεδιασμού για τις νέες κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και animation παραγωγές της DC Studios. Θα αναφέρεται στους συμπροέδρους της Skydance Motion Picture Group, Ντέινα Γκόλντμπεργκ και Τζος Γκρίνσταϊν.

«Είχα το προνόμιο να συμβάλω στη μεταφορά ορισμένων από τις πιο διάσημες ιστορίες υπερηρώων στη μεγάλη οθόνη και νιώθω ενθουσιασμένος και τιμημένος που μου δίνεται η ευκαιρία να ηγηθώ πλέον της DC Studios στη νέα της εποχή», δήλωσε ο Λάτσαμ. «Ανυπομονώ να εργαστώ μέρα-νύχτα στο πλευρό κινηματογραφιστών, δημιουργών κόμικς, καλλιτεχνών και αφηγητών κάθε είδους, στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα κινούμενα σχέδια, για να δημιουργήσουμε κάτι φιλόδοξο τόσο για τους παλιούς θαυμαστές της DC όσο και για τους καινούργιους».

Ο Γκαν και ο Σάφραν θα συνεχίσουν να παράγουν διάφορα πρότζεκτ της DC, επιστρέφοντας αποκλειστικά στον δημιουργικό τομέα. Αυτή την περίοδο επιβλέπουν το τελικό στάδιο της συνέχειας του «Superman», με τίτλο «Man of Tomorrow», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σε αυτό που μας προσέλκυσε αρχικά σε αυτή τη δουλειά: την αφήγηση ιστοριών που αγαπάμε, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου κεφαλαίου στο ταξίδι του Clark και του Lex, στο “Man of Tomorrow”», δήλωσαν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση, ο Γκαν έγραψε μεταξύ άλλων: «Θα μου λείψουν οι άνθρωποι γύρω μου και η ευθύνη της συνδιαχείρισης αυτών των σπουδαίων χαρακτήρων, όμως αισθάνομαι απίστευτη ανακούφιση και ενθουσιασμό στην προοπτική να επιστρέψω αποκλειστικά στη δημιουργία ταινιών».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει να γράφει ένα ακόμη πρότζεκτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΚΥΠΕ