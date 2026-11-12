Από τον κόκκο στο φλιτζάνι: Τα πλεονεκτήματα της εγχώριας παραγωγής καφέ μέσα από ένα σεμινάριο του Λαϊκού Καφεκοπτείου

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν espresso από τη LUNO, τη μάρκα καφέ που δημιούργησε το Λαϊκό Καφεκοπτείο. Η πρώτη αυτή γευστική γνωριμία άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, χάρη στο άρωμα και τη γεύση του καφέ.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Φώτης Λέφας, ο οποίος ανέλαβε την παρουσίαση και μας έκανε μια εισαγωγή στον κόσμο του καφέ. Μέσα από μια σύντομη αναδρομή, γνωρίσαμε τα διαφορετικά είδη καφέ, τις χώρες προέλευσής τους, τις μεθόδους ψησίματος, αλλά και τα στάδια που μεσολαβούν μέχρι να φτάσει ο καφές στον καταναλωτή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυση της διαδρομής που ακολουθούν οι κόκκοι καφέ μέχρι να φτάσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως ανέφεραν, η μεταφορά τους μέσα σε εμπορευματοκιβώτια πλοίων μπορεί να διαρκέσει έως και 40 ημέρες. Ένας από τους συνηθέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς είναι η Ιταλία, όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία μεγάλου μέρους του καφέ πριν από τη διανομή του στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Εδώ ακριβώς αναδείχθηκε και το βασικό πλεονέκτημα της εγχώριας παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού, ο καφές εκτίθεται για αρκετό χρονικό διάστημα σε διαφορετικές καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική του ποιότητα. Αντίθετα, όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται στη χώρα όπου πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ πιο άμεσα.

Ουσιαστικά, παρόλο που η θαλάσσια μεταφορά του καφέ προς την Κύπρο μπορεί να διαρκέσει περίπου δύο ημέρες περισσότερο, η τοπική επεξεργασία, σε εγκαταστάσεις όπως αυτές του Λαϊκού Καφεκοπτείου, επιτρέπει στον καφέ να φτάσει γρηγορότερα στον τελικό του προορισμό, περιορίζοντας την έκθεσή του σε εξωτερικούς παράγοντες και συμβάλλοντας στη διατήρηση των αρωμάτων και των γευστικών χαρακτηριστικών του.

Ένα ταξίδι και στην ιστορία του καφέ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο μικρό μουσείο που φιλοξενείται στον χώρο και να γνωρίσουμε την ιστορία του Λαϊκού Καφεκοπτείου, η οποία ξεκινά το 1948.

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα στοιχεία που ανακαλύψαμε ήταν και η ιστορία πίσω από το λογότυπο της εταιρείας, το οποίο, όπως μας εξηγήθηκε, συχνά παρερμηνεύεται. Η απεικόνιση δεν αναφέρεται σε κάποιον δούλο, όπως ενδεχομένως να υποθέτουν ορισμένοι, αλλά παραπέμπει στους ανθρώπους της Αιθιοπίας, της χώρας που θεωρείται η γενέτειρα του καφέ. Η μορφή απεικονίζεται με παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας να κρατά έναν δίσκο με σακουλάκια καφέ του Λαϊκού και όχι ένα φλιτζάνι με έτοιμο ρόφημα.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μπουφέ για τους καλεσμένους, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν και ένα ιδιαίτερα προσεγμένο δωράκι, με τρεις διαφορετικές επιλογές για να απολαύσουν καφέ στο σπίτι: τον κλασικό κυπριακό καφέ, αλεσμένους κόκκους καφέ Arabica και κάψουλες καφέ.

Μια επίσκεψη που μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε τον καφέ πέρα από την καθημερινή μας συνήθεια, γνωρίζοντας καλύτερα τη διαδρομή, την επεξεργασία και την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε φλιτζάνι.