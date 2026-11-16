Την ανακοίνωση έκανε η Amazon MGM Studios, μέσω των επίσημων καναλιών της σειράς, βάζοντας τέλος στα σενάρια γύρω από τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ένα σύντομο βίντεο διάρκειας 26 δευτερολέπτων, με τον Πάτινσον στον ρόλο του θρυλικού κατασκόπου, συνοδεύτηκε από το μήνυμα «Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει».

Ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός καλείται να δώσει τη δική του εκδοχή σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς χαρακτήρες, μετά την αποχώρηση του Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τον 007 σε πέντε ταινίες, από το «Casino Royale» το 2006 μέχρι το «No Time to Die» το 2021.

Ο Πάτινσον έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη σειρά ταινιών «Twilight», ενώ στη συνέχεια επιδίωξε να απομακρυνθεί από την εικόνα του νεαρού πρωταγωνιστή, συμμετέχοντας σε πιο απαιτητικές κινηματογραφικές παραγωγές. Το 2022 ενσάρκωσε τον Μπάτμαν στην ομώνυμη ταινία, έναν ακόμη εμβληματικό ήρωα της μεγάλης οθόνης.

Η ομάδα πίσω από τον νέο 007

Τη σκηνοθεσία της 26ης ταινίας της σειράς αναλαμβάνει ο Ντενί Βιλνέβ, δημιουργός των «Dune» και «Blade Runner 2049», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, γνωστός από τη δημιουργία της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ενώ εκτελεστική παραγωγός είναι η Τάνια Λαπόιντ.

Η νέα ταινία σηματοδοτεί μια διαφορετική εποχή για το κινηματογραφικό σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, καθώς είναι η πρώτη παραγωγή υπό τον δημιουργικό έλεγχο της Amazon MGM Studios, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του franchise.

Παρά την αποκάλυψη του νέου πρωταγωνιστή, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ο τίτλος της ταινίας, η ημερομηνία κυκλοφορίας και τα υπόλοιπα ονόματα του καστ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο πράκτορας 007 επιστρέφει, αυτή τη φορά με νέο πρόσωπο.