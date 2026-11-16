Με τέσσερα φιλιά στο στόμα επέλεξαν να απαντήσουν η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα στα δημοσιεύματα που τις θέλουν να έχουν διαφωνίες στα παρασκήνια του «The Voice».
Χαμός στο «The Voice»: Παπαρίζου και Πάολα αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά στο στόμα - Η απάντηση στις φήμες για κόντρα (βίντεο)
Με έναν απρόσμενο τρόπο επέλεξαν οι δύο τραγουδίστριες να διαψεύσουν τα δημοσιεύματα περί έντασης στα παρασκήνια – «Τέσσερα φιλιά για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί», σχολίασε η Πάολα
Το στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11), κατά την έναρξη του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ, όταν οι δύο τραγουδίστριες εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή.
Η Πάολα πλησίασε την Έλενα Παπαρίζου και οι δυο τους αντάλλαξαν τέσσερα διαδοχικά φιλιά στο στόμα, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους υπόλοιπους κριτές και το κοινό.
«Τέσσερα φιλιά για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί», σχολίασε η Πάολα, εξηγώντας τον λόγο της κίνησής τους.
«Θέλω να τους πω ότι η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες», πρόσθεσε, με την Έλενα Παπαρίζου να ξεσπά σε γέλια.
Από την πλευρά της, η Παπαρίζου ξεκαθάρισε ότι ούτε η ίδια επιθυμεί αντιπαραθέσεις, λέγοντας: «Η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ ποτέ με κανέναν».
Οι δύο τραγουδίστριες θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να διαψεύσουν τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για προβλήματα στη συνεργασία τους.
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, οι φήμες αφορούσαν διαφωνίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, με την Πάολα να φέρεται ενοχλημένη από τον χρόνο που είχε στη διάθεσή της για να εκφράζει τις απόψεις της.
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