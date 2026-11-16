Κάθε Σάββατο το περιοδικό Capuccino TV Guide, το οποίο διανέμεται δωρεάν με την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ παρουσιάζει σε συνεργασία με τη Χρύσω Λέφου δύο συνταγές. Οι συνταγές είναι φτιαγμένες με αγάπη από τη Χρύσω, η οποία έχει και τη δική της ιστοσελίδα chrysolefou.com, ενώ παρουσιάζει την εκπομπή «Γευστικό ταξίδι» καθημερινά στις 15.30 από το ΡΙΚ1.
Δύο συνταγές κάθε εβδομάδα από τη Χρύσω Λέφου: Κολοκυθόσουπα και Cinnamon rolls
Βρείτε συνταγές με γεύση από την Κύπρο στο Capuccino TV Guide, κάθε Σάββατο δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ
Αυτή την εβδομάδα:
ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΟΥΠΑ
ΥΛΙΚΑ
¼ φλ. (60ml) ελαιόλαδο
2 κουταλιές (30γρ.) βούτυρο ανάλατο
2 φλ. (200γρ.) πράσο (το άσπρο μέρος μόνο) κομμένο σε ροδέλες
1 κιλό (7 φλ.) κολοκύθα κομμένη σε κυβάκια
2 φλ. (300γρ.) καρότο κομμένο σε ροδέλες
1 ½ κουταλάκι (5γρ.) φρέσκο τζίντζερ τριμμένο
1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι
2 κουταλάκια (16γρ.) επιτραπέζιο αλάτι
1 κουταλάκι (3γρ.) αρτυσιά (κύμινο)
½ φλ. (125ml) άσπρο ξηρό κρασί
1 1/2 λίτρο (6 φλ.) ζεστό νερό
Για το σερβίρισμα
τυρί μασκαρπόνε ή ξινή κρέμα (Sour Cream) ή γιαούρτι ή κρέμα γάλακτος
κολοκυθόσπορους
μαύρο πιπέρι ή καγιέν
Βρείτε αναλυτικά την εκτέλεση της συνταγής στο chrysolefou.com κάνοντας κλικ εδώ!
CINNAMON ROLLS
ΥΛΙΚΑ
Για τη ζύμη
1 φλ. (250ml) γάλα χλιαρό
1 φακελάκι (11γρ.) ξηρή μαγιά
2 αυγά (Μ)
5 φλ. (750γρ.) αλεύρι χωριάτικο
½ φλ. (115γρ.) ζάχαρη
1 κουταλάκι (3γρ.) κάρδαμο
1 κουταλάκι (8γρ.) αλάτι
1/3 φλ. (85γρ.) χλιαρό νερό
1/3 της συσκευασίας (80-85 γρ.) βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου
Για τη γέμιση
1/2 συσκευασία (125γρ.) βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου
2 κουταλιές (20γρ.) κανέλα
1 ½ φλ. (255γρ.) μαλακή καστανή ζάχαρη (Light Brown Sugar)
Για την επικάλυψη
2 συσκευασίες (400γρ.) τυρί κρέμα
5 κουταλιές (100γρ.) ζάχαρη άχνη
1/3 φλ. (85ml) γάλα
Βρείτε αναλυτικά την εκτέλεση της συνταγής στο chrysolefou.com κάνοντας κλικ εδώ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.