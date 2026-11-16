Στο βιβλίο της πολιτικής δημοσιογράφου Κατρίν Νε, η οποία συνομίλησε με τον ίδιο, τη σύζυγό του και ανθρώπους που τον γνώριζαν από μικρή ηλικία, ο Μακρόν εμφανίζεται να παραδέχεται ότι αισθάνεται ακόμη παιδί και ότι δεν βίωσε ποτέ την εφηβεία του.

«Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η γυναίκα μου τους καταλαβαίνει», φέρεται να δήλωσε ο 48χρονος πρόεδρος στη συγγραφέα, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.

Η γιαγιά που σημάδεψε την παιδική του ηλικία

Ιδιαίτερη θέση στη βιογραφία κατέχει η γιαγιά του Μακρόν, Μανέτ, η οποία υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα κατά την ανατροφή του.

Η συνταξιούχος διευθύντρια σχολείου περιγράφεται ως αυστηρή και απαιτητική γυναίκα, που επιδίωκε να διαμορφώσει τον εγγονό της σύμφωνα με τις δικές της προσδοκίες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις σπουδές του.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η γιαγιά του αντέδρασε έντονα όταν ο Μακρόν, σε ηλικία 14 ετών, άρχισε να βγαίνει με ένα κορίτσι. Ο ίδιος φέρεται να προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση τους, υποσχόμενος ότι δεν θα ασχοληθεί ξανά με κορίτσια.

Η Νε υποστηρίζει ότι ο μελλοντικός πρόεδρος είχε στενότερη σχέση με τη γιαγιά του παρά με τους γονείς του, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, επηρέασε σημαντικά την προσωπικότητά του.

Ακόμη και η Μπριζίτ Μακρόν αναγνωρίζει τη βαθιά επιρροή της Μανέτ στον σύζυγό της.

«Ο Εμανουέλ δεν έχει ακόμα θάψει τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση», φέρεται να δήλωσε στη βιογράφο.

Η γνωριμία με την Μπριζίτ και η αρχή της σχέσης τους

Το βιβλίο επανέρχεται και στην πολυσυζητημένη σχέση του προεδρικού ζευγαριού, η οποία ξεκίνησε όταν ο Μακρόν ήταν 15 ετών και η Μπριζίτ 39.

Εκείνη την περίοδο, η Μπριζίτ ήταν καθηγήτριά του στο θέατρο, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Ο Μακρόν ήταν μάλιστα συμμαθητής ενός από τα παιδιά της.

Σύμφωνα με τη Νε, ο νεαρός Εμανουέλ ήταν εκείνος που επιδίωξε να έρθει πιο κοντά στην καθηγήτριά του, προτείνοντάς της να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο, ώστε να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

Η συγγραφέας αναφέρει επίσης ότι η Μπριζίτ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως κάποια στιγμή ρώτησε τον Μακρόν αν επιθυμούσε να αποκτήσει δικά του παιδιά.

«Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα», φέρεται να της απάντησε.

Η απομόνωση και η δυσκολία να δεχθεί την κριτική

Πέρα από τις προσωπικές σχέσεις του Γάλλου προέδρου, η βιογραφία επιχειρεί να συνδέσει τις εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας με τον τρόπο που ασκεί σήμερα την εξουσία.

Η Νε περιγράφει τον νεαρό Μακρόν ως ένα ιδιαίτερα ευφυές παιδί, το οποίο όμως είχε περιορισμένες κοινωνικές επαφές και λίγους φίλους.

Κατά την εκτίμησή της, η απομόνωση αυτή συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή του, με τον Γάλλο πρόεδρο να περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η συγγραφέας υποστηρίζει ακόμη ότι η έντονη αυτοπεποίθησή του, η οποία συνέβαλε στην πολιτική του άνοδο, συνοδεύεται από δυσκολία να αναγνωρίσει τα λάθη του.

«Η ενδοσκόπηση δεν υπάρχει στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει αργότερα για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», δήλωσε η Νε στο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Η ίδια συνδέει αυτή την πλευρά της προσωπικότητάς του με την απόφαση να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, οι οποίες οδήγησαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο και σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Η νέα βιογραφία επιχειρεί έτσι να φωτίσει την προσωπικότητα του ανθρώπου που εξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας σε ηλικία μόλις 39 ετών, μέσα από τις σχέσεις και τις εμπειρίες που, σύμφωνα με τη συγγραφέα, εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις του.

Πηγή: The Times, protothema.gr