Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11), στην οδό Στροφυλίου, στη Νέα Ερυθραία, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας, εντοπίστηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Λίγη ώρα αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή των αρμόδιων Αρχών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο.