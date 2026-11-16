Στη σύλληψη του 18χρονου γιου του Νίκου Καρβέλα και της Αννίτας Πάνια προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Αθήνα, μετά τον εντοπισμό αναδιπλούμενου μαχαιριού στην κατοχή του.
Συνελήφθη ο 18χρονος γιος του Νίκου Καρβέλα και της Αννίτας Πάνια
Αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο
Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11), στην οδό Στροφυλίου, στη Νέα Ερυθραία, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας, εντοπίστηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών.
Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
Λίγη ώρα αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή των αρμόδιων Αρχών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.